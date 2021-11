“Grand Hotel Coronavirus”: a Castiglione Fabio Angelini presenta il suo diario-esperienza con la malattia

20 novembre, alle 10.30, nella biblioteca Celso Omicini, in via Vittorio Veneto 21, a Castiglione, Fabio Angelini presenterà il suo libro “Grand Hotel Coronavirus. Diario sconclusionato di una vacanza alternativa”, Sbc edizioni. Lo scrittore dialogherà con la giornalista Chiara Tadini, giornalista di RavennaToday.

L’incontro rientra nell’ambito della rassegna “Incontri con l’autore” promossa dall’assessorato al Decentramento. Fabio Angelini vive a Castiglione di Ravenna da 15 anni. Un anno fa è stato ricoverato all’ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna dopo aver contratto il Coronavirus. Angelini ha deciso di mettere nero su bianco la sua esperienza pubblicando il libro. Il titolo fa riferimento al ricovero in ospedale, ma anche al suo lavoro: lo scrittore è stato per tanti anni direttore del Grand Hotel di Rimini e lavora come coordinatore del gruppo alberghiero romagnolo Batani.

Qui l’intervista ad Angelini:

Per informazioni: ufficio decentrato di Castiglione di Ravenna, via Vittorio Veneto 21, mail cfabbri@comune.ra.it, telefono 0544.485736. Ingresso consentito ai possessori di green pass, fino ad esaurimento posti.