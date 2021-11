Kajoca Giochi organizza un tour per svelare “Segreti e curiosità del centro di Faenza”

Sabato 20 novembre alle 15 partirà dal negozio Kajoca Giochi (Corso Mazzini 73) un tour culturale per il centro storico di Faenza. L’itinerario, ricco di aneddoti e curiosità è organizzato dall’Associazione Culturale Torre dell’Orologio. Il tour guidato “Segreti e curiosità del centro di Faenza” avrà la durata di circa un’ora e svelerà i segreti, le curiosità e gli aneddoti nascosti dietro alle vie, i palazzi e i monumenti faentini.

L’appuntamento è organizzato dal negozio Kajoca Giochi che da anni seleziona giocattoli in legno, bambole da collezione, articoli di design e scientifici e tante altre curiosità provenienti da tutto il mondo per bambini, ragazzi e adulti. Il “viaggio” nel centro faentino sarà guidato dall’Associazione Culturale “La Torre dell’Orologio” che, grazie ai social e non solo, racconta in maniera attuale le curiosità della storia romagnola.

L’adesione al tour avrà un costo di 5 euro per gli adulti mentre per i bambini è gratuito. Al rientro dalla passeggiata, Kajoca offre un buono pari all’importo del biglietto da spendere in negozio. La prenotazione è consigliata su WhatsApp al seguente numero telefonico: 3482413056 o per ulteriori informazioni riguardo al tour chiamare il 3460714720. Sarà possibile unirsi al gruppo anche all’ultimo momento.