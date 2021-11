Marionette: doppio appuntamento nel weekend ravennate

Un weekend “doppio” di appuntamenti attende il pubblico delle famiglie. Sabato 20 novembre il Museo La Casa delle Marionette propone il primo appuntamento del ciclo “Storie in tasca tutto l’anno”, dedicato alle “storie”. In occasione della Giornata Mondiale dei Diritti dei Bambini e degli Adolescenti, alle ore 17 si svolgerà “Storie di pace_ Sulle orme di Mario Lodi”, una narrazione animata ispirata ad alcune storie di Mario Lodi, grande pedagogista e narratore di cui quest’anno ricorre l’anniversario della nascita.

I bambini, attraverso le sue parole, saranno accompagnati alla scoperta della Dichiarazione dei Diritti dei Bambini in compagnia di alcuni buffi personaggi che prenderanno vita. I bambini saranno protagonisti attivi della narrazione e daranno vita a una propria opera che esprimerà uno dei diritti più importanti di ogni bambino: quello all’espressione della propria fantasia.

L’evento sarà preceduto alle ore 16 da una visita guidata speciale per conoscere da vicino la Collezione Monticelli e le meraviglie che questo museo ospita. Ingresso su prenotazione (posti limitati) telefonando al 3926664211 oppure inviando una mail a lacasadellemarionette@gmail.com. Biglietteria presso il Museo La Casa delle marionette: euro 5 a bambino (obbligo di green pass dai 12 anni).

Domenica 21 novembre nuovo appuntamento della stagione teatrale Le Arti della Marionetta. Ospite delle Artificerie Almagià la compagnia veneta L’Aprisogni con lo spettacolo “Hansel e Gretel nel bosco di città”, spettacolo di burattini a guanto in legno scolpito e dipinto per bambini dai 5 anni.

La trama: c’era una volta una mamma con due figli gemelli: Hansel & Gretel, abbastanza bravi e abbastanza belli. Una mamma tutta sola con un lavoro senza orari e pure con gli straordinari, un cellulare che squilla, e un capufficio che strilla. E poi la casa da sistemare, le spese da fare, le bollette da pagare, l’auto da riparare, la lavatrice da cambiare… Avrete capito, insomma, che non ha un attimo di quiete, questa povera donna! E così succede che lei, di frequente, dimentichi in giro i figli, fatalmente: a letto sotto le lenzuola, nel cortile della scuola, dietro il banco in libreria, sotto il ponteggio in carrozzeria, nel parcheggio del supermercato dopo avere il conto pagato. I due bambini, ormai organizzati, usando il GPS son sempre rientrati. Ma un giorno Hansel, giocando col telefonino, lo scarica del tutto, mannaggia, quel furbino! Camminano, camminano, camminano insieme i due fratelli, e ormai fa buio e non si vedono cartelli. Soltanto un grande bosco di città e un luogo sconosciuto, e in fondo in fondo in fondo un lumicin sperduto… In scena Cristina Cason e Paolo Saldari.

Per lo spettacolo del giorno 21 novembre, biglietteria presso le Artificerie Almagià – Via dell’Almagià 2, Ravenna, aperta il giorno di spettacolo dalle ore 10:30 alle ore 12:30 e sempre un’ora prima dall’inizio della rappresentazione.

È consigliata la prenotazione, telefonicamente al 392 6664211 (dalle ore 10 alle ore 18) o via e-mail a compagnia@teatrodeldrago.it

Intero adulti €7

Ridotto bambini, over65 €5

Gratuito sotto i 3 anni

Speciale famiglia (2 adulti + 2 bambini) €20 – terzo figlio €1

È attiva la campagna abbonamenti “Fagiolino Card” su tutta la stagione – 10 ingressi €50

INFORMAZIONI

Teatro del Drago

3926664211

compagnia@teatrodeldrago.it

www.teatrodeldrago.it

FB – Le Arti della Marionetta

Gli spettacoli, i laboratori e tutte le attività si svolgeranno nel rispetto della normativa anti COVID come da ultimi aggiornamenti del decreto ministeriale

Gli ingressi saranno contingentati e su prenotazione per tutti gli eventi in cartellone sia presso le Artificerie Almagià che presso il Museo La casa delle Marionette

Obbligo di Green Pass dai 12 anni