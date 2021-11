Massa Lombarda: il Centro Culturale Venturini celebra la Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia

Sabato 20 novembre alle 10.00 la sezione ragazzi “Il Signor Oreste”, presso il Centro Culturale “Carlo Venturini”, presenterà una lettura per bambini (dai 5 ai 10 anni) in occasione della Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

La Giornata Mondiale dei diritti dei bambini si celebra il 20 novembre di ogni anno. La data scelta coincide con il giorno cui l’Assemblea generale ONU adottò la Dichiarazione dei diritti del fanciullo, nel 1959, e la Convenzione sui diritti del fanciullo, nel 1989.

Il Centro Culturale di Massa Lombarda proporrà due letture, dal titolo “Gentile” e “Le parole gentili”.

Con queste letture si vuole rimarcare l’importanza fondamentale della tutela dei diritti di tutte le bambine e i bambini per mirare ad un futuro dove non vi siano più discriminazioni e disuguaglianze e per celebrare, inoltre, la giornata della gentilezza del 13 novembre.

Per partecipare non è necessaria la prenotazione ma è obbligatorio, per gli adulti, il possesso del Green Pass.

Per ulteriori informazioni contattare la biblioteca al numero 0545 985812 o consultare il sito biblioteca@comune.massalombarda.ra.it .