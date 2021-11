Tornano le Black Friday Weeks di Mirabilandia: offerte fino al 1° dicembre

Dal 19 novembre al 1° dicembre il Parco divertimenti più grande d’Italia lancia le Black Friday Weeks. Un tempo limitato per scegliere fra tante proposte diverse e assicurarsi il divertimento e le attrazioni del Parco ravennate anche per il 2022. Questo il dettaglio delle offerte in vendita online su mirabilandia.it:

abbonamento Bronze a soli 59,90€

Ingresso a Mirabilandia tutti i giorni di apertura fino al 23 ottobre 2022 (escluso periodo 8-26 agosto 2022)/sconto del 10% su acquisti nei negozi e ristoranti/tariffe speciali in occasione del compleanno per festeggiare al Parco

abbonamento Silver a soli 64,90€

Ingresso a Mirabilandia tutti i giorni di apertura/sconto del 50% sul parcheggio auto e moto/eventi e promozioni riservate/sconto del 10% su acquisti nei negozi e ristoranti/ speciali sconti e promozioni anche per amici e parenti dell’abbonato/tariffe speciali in occasione del compleanno per festeggiare al Parco

abbonamento Gold a soli 94,90€

Ingresso a Mirabilandia e Mirabeach tutti i giorni di apertura delle rispettive stagioni/sconto del 50% sul parcheggio auto e moto/feste ed eventi a prezzo ridotto/sconto del 15% su acquisti nei negozi e ristoranti/ speciali sconti e promozioni anche per amici e parenti dell’abbonato

abbonamento VIP a soli 114,90€

Ingresso a Mirabilandia e Mirabeach tutti i giorni di apertura delle rispettive stagioni/parcheggio auto e moto gratuito/ feste ed eventi a prezzo ridotto/sconto del 20% su acquisti nei negozi e ristoranti/ speciali sconti e promozioni anche per amici e parenti dell’abbonato/riduzione del 50% per l’acquisto di un Flash Pass Gold giornaliero a Mirabilandia/2 biglietti omaggio da regalare ad amici e parenti.

Inoltre, per i primi 650 che acquisteranno l’abbonamento con il metodo di pagamento Amazon Pay in regalo un buono Amazon del valore di 15€. Inoltre, se l’abbonamento viene acquistato dal 26 al 29 novembre con Scalapay, oltre a dividere l’importo in 3 comode rate a interessi 0, si parteciperà in automatico all’estrazione di 2 biglietti per assistere alla live della finale di X Factor 2021. Mirabilandia offre gratuitamente su tutti i suoi abbonamenti la formula “senza pensieri”: in caso di ritardi nell’apertura o chiusure inattese di lungo periodo la validità degli abbonamenti sarà prolungata per un periodo pari a quello della sospensione. Sempre in occasione delle Black Friday Weeks promozioni e offerte anche per l’acquisto di pacchetti parco + hotel con un esclusivo sconto del 10%.

Per ulteriori informazioni: www.mirabilandia.it