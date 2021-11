Un brunch oppure tè e champagne, per raccogliere fondi e vivere l’emozione dell’arte: succede a Maison Random a Ravenna

Maison Random apre le porte di Palazzo Baronio a Ravenna per una serie di eventi di fundraising finalizzati a sperimentare un nuovo modo di vivere l’arte, con la possibilità di farne parte in maniera tangibile e di contribuire alla sua realizzazione. I visitatori potranno vivere un momento in compagnia di amici all’interno dell’Art Space e godere delle opere d’arte contemporanea di talentuosi artisti della scena internazionale. Sarà anche possibile accedere alla Cappella che custodisce la collezione dei NUDI di Paolo Roversi. Proprio al maestro indiscusso della fotografia, originario di Ravenna, Maison Random ha dedicato un omaggio permanente in continua evoluzione.

Palazzo Baronio è uno dei palazzi più imponenti di Ravenna, dimora di nobili famiglie, poi Circolo Cittadino per oltre 100 anni ora Club dell’Arte. Un gioiello del XVIII secolo, che è ritornato a nuova vita grazie all’arte contemporanea. Gli eventi sono pensati come supporto per la produzione artistica di Maison Random che sarà presente durante la Biennale d’Arte di Venezia 2022 con un’opera onirica e di grande impatto.

CHAMPAGNE TEA TIME

Il tè o lo champagne sono serviti il sabato e la domenica dalle 16:00 alle 20:00. Il rito del te è in collaborazione con l’Archeologo del tè Arnaud Bachelin di Thé-ritoires Paris, una casa da tè tradizionale che ti invita a scoprire i sapori del tè naturale. La selezione dei tè proviene direttamente da piantagioni che lavorano nel rispetto dell’ambiente e con un’etica sociale. La maggior parte delle miscele viene eseguita in loco. Oppure una coppa di champagne della Maison Veuve Clicquot, uno dei più antichi produttori di Francia. Il tutto accompagnato da gourmandises salate e un assortimento di pasticcini.

THE BRUNCH CLUB

Una colazione healthy e gustosa, un’oasi di pace dove estraniarsi dal resto del mondo rimanendo nel centro della città, un luogo magico e senza tempo. Un assaggio di vita in un palazzo del ‘700. Quando? La domenica dalle 10:00 alle 14:00 con scelta di prodotti freschi e biologici. Caffè o Tè, Spremuta di Arancia o Pompelmo preparato al minuto, Frutta fresca servita in una coppa, Yogurt bianco con muesli e semi, Uovo alla coque al sale di Cervia e fiammiferi di pane, pancakes salati farciti, pasticceria.

LE DATE

20 – 21 / 27 – 28 NOVEMBRE 2021

4 – 5 / 11 – 12 / 18 – 19 DICEMBRE 2021

2 / 8 – 9 / 15 – 16 GENNAIO 2022

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA, MEMBERS CLUB.

Per maggiori informazioni: about@maisonrandom.org

MAISON RANDOM – Palazzo Baronio è in Via Raul Gardini 16 a Ravenna.