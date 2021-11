Il Natale si accende a Cervia e Milano Marittima con il MiMa Wonderland, i mercatini e i giocolieri del “Cafè Chantant” 

Il cielo di Milano Marittima si illumina con “MiMa Wonderland”, il paese delle meraviglie fatto di suggestive decorazioni, luminarie scenografiche, presepe artistico, trenino Christmas, pista di pattinaggio e mercatino gourmet per un natale speciale e “stellare”. Due le proposte nelle principali vie della località glamour della riviera: ‘A riveder le stelle’ in omaggio al Sommo Poeta e Natale a Milano Marittima. Fil rouge delle celebrazioni dantesche è il celebre verso “e quindi uscimmo a riveder le stelle”, interpretato attraverso “Il Christmas Universe”, l’universo di pianeti, lune, supernova e sfere luminose che si troveranno a colorare i viali che portano nel cuore del salotto cittadino. Una pioggia di stelle e di giganti galassie che avvolgono la Rotonda I Maggio e illuminano l’universo di Milano Marittima, fino al 15 febbraio 2022.

Il Natale di Milano Marittima è fatto di tante suggestioni con le sue numerose e variegate proposte per una immersione a 360 gradi nel clima delle festività (fino al 9 gennaio 2022). Interessato è tutto il centro della cittadina, e il suo cuore commerciale, attraversato da speciali installazioni e fasci di luce a partire da viale Gramsci che ospiterà Rocking Santa, uno speciale Babbo Natale su slitta di 8 metri, nonché l’albero di natale e il bosco luminoso (presente anche in viale Matteotti). Sempre viale Matteotti vedrà la presenza delle renne di Babbo Natale, mentre in viale Ravenna ci saranno le decorazioni stalattiti (anche in viale Forlì). Il percorso prosegue con il suggestivo Presepe artistico nella III Traversa, ideato dall’Accademia Belle Arti di Brera in occasione del Centenario di Milano Marittima.



Dopo i successi della prima edizione nel magico natale di Mima Wonderland torna anche il Christmas Grotto, un’esperienza unica da vivere con la famiglia, per gioire dell’atmosfera natalizia che scalda il cuore. Per accedere a questo mondo fantastico si attraverserà il tunnel luminoso che tanto ha emozionato grandi e piccini nei pomeriggi invernali lo scorso anno. I piccoli ospiti del Grotto potranno vivere l’esperienza immersiva nel fantastico Mondo di Natale, visitando i suoi Borghi, scoprendo la tana dei grandi amici polari, incontrando le renne canterine, pronte per portare i doni nelle case di tutti i bambini, oltre che i piccoli abitanti del villaggio fantastico. Disponibile anche face painting per i bambini che potranno anche scrivere, con l’aiuto degli elfi, la lettera al grande Babbo dalla Barba bianca e consegnarla direttamente nelle sue mani. Gradito ritorno è la pista di pattinaggio in viale Gramsci, quaranta metri di ghiaccio per pattinare in spensieratezza e convivialità, così come il Mercatino Gourmet insieme alle eccellenze enogastronomiche del territorio e Oltreconfine, oltre che Candyland e il borgo dei giocattoli.

La filo diffusione accompagnerà la passeggiata con musiche a tema natalizio per rendere ancora più magica l’atmosfera natalizia. Come da tradizione le classiche luminarie natalizie su un’ampia porzione di territorio, accompagnano la passeggiata dello shopping. MiMa Wonderland è promosso dalla Proloco di Milano Marittima e Cels con il supporto e il contributo del Comune di Cervia.

A Cervia Christmas Family acrobati, maghi, giocolieri, ballerini ed equilibristi nell’atmosfera del Cafè Chantant

Novità 2021 il Petit Cabaret 1924. Si tratta di un Chapiteau collocato in piazza Garibaldi ispirato ai Cafè Chantant parigini degli anni ‘20 che per tutto il periodo natalizio, fino al 6 gennaio, costituirà la scenografia per 16 spettacoli di artisti diplomati presso le migliori accademie di danza e circo contemporaneo di Europa. Acrobati, maghi, giocolieri, ballerini ed equilibristi utilizzeranno il linguaggio del corpo per creare una esperienza emozionale coinvolgente e rigenerante con spettacoli di grande emozione.

Accoglieranno gli ospiti nel salotto invernale della città anche i Giardini d’Inverno e la pista di ghiaccio. Il Centro di Cervia accende il Natale già da sabato 4 dicembre alle 16.00 con apertura del giardino degli Elfi che propone giochi, trucca bimbi, cantastorie, burattini, laboratori e spettacoli dedicati ai più piccoli nonché varie attività di animazione. Mercoledì 8 dicembre alle 17.00 avverrà l’accensione ufficiale dell’albero di Natale, alto 13 metri,donato dalla città di Pinzolo-Madonna di Campiglio.

Fino al 6 gennaio Piazza Garibaldi, Corso Mazzini, Piazzetta Pisacane, Viale Roma si popolano dei personaggi classici del Natale e propongono un ricchissimo programma di spettacoli, animazione, laboratori con tanti spazi dedicati ad artigianato e gusto. Presente Babbo Natale che i bambini vedranno sulla sua slitta, tutti i week end fino al 25 dicembre. In piazzetta Pisacane laboratori natalizi, un punto informativo e sede di attività . La piazzetta sarà anche punto di incontro per aperitivi, intrattenimento musicale e spettacoli. Luminarie e giochi di luce lungo il viale dedicati a Grazia Deledda con frasi luminose che la scrittrice ha dedicato a Cervia, tratte dai suoi capolavori. Illuminate anche la Rotonda della Pace e la rotonda Grazie Deledda. Non mancheranno le offerte culturali con l’incontro con Augias dedicato a Dante in teatro comunale il 7 dicembre, il concerto di Paolo Olmi il 13 dicembre in Cattedrale nonché l’apertura di teatro, biblioteca e MUSA museo del sale con le varie iniziative del periodo natalizio.

Cervia Christmas Family è promosso dal Consorzio Cervia Centro con il supporto e il contributo del Comune di Cervia.

Christmas Express

In occasione del Natale torna il trenino CHRISTMAS EXPRESS che collegherà, dall’8 dicembre al 6 gennaio, il villaggio di Milano Marittima a quello di Cervia, diventando così sia un comodo mezzo di comunicazione tra le due località che limita l’utilizzo delle auto, sia un’attrazione ed arricchimento all’offerta del territorio.

Pinarella e Tagliata

Nel frattempo anche Pinarella e Tagliata si preparano per offrire agli ospiti una grande accoglienza natalizia fra sport, spettacoli, musica, laboratori, folklore e tanta allegria. Si parte da dicembre, per giungere al culmine del programma con l’oramai famosissimo e partecipatissimo Tuffo della Befana del 6 gennaio.

Capodanno ed Epifania

Le feste continuano fino all’epifania. Il 31 dicembre concerto dei Moka Club in piazza Garibaldi e Il 5 gennaio alle 18.30 l’Epifania si accende in una cascata di fuochi d’artificio, che si terranno sul porto canale lato Cervia.

