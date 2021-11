Lugo. Festa di Santa Cecilia, patrona della musica: concerto online del pianista Matteo Bragonzoni

In occasione della festa di Santa Cecilia, patrona della musica, la Scuola di Musica Malerbi di Lugo propone oggi, lunedì 22 novembre 2021, alle ore 18.30 un concerto on line sul proprio canale YouTube (https://www.youtube.com/channel/UC4DlyHFolSWHVcrFfO–AHQ) in cui il giovane pianista Matteo Bragonzoni eseguira le due romanze op.28 di R.Schumann Sehr markirt e Einfach.

Matteo Bragonzoni, nato nel 2006, ha iniziato lo studio del pianoforte all’età di 9 anni e l’anno seguente è entrato nella classe del M° Mauro Minguzzi, con il quale tuttora studia presso la Scuola Malerbi di Lugo.

In soli 4 anni ha conseguito, presso il Conservatorio Statale “B. Maderna” di Cesena, la certificazione di 1° e 2° livello di Teoria, ritmica e percezione musicale ed ha ottenuto, a distanza di un solo anno, la Certificazione di 1° livello pre-accademico con la votazione di 9.75/10 e la Certificazione di 2° livello pre-accademico con il massimo dei voti. Ha avuto modo di farsi apprezzare in varie manifestazioni musicali e si è distinto in vari concorsi Nazionali ed Internazionali, vincendo il 2° premio al Concorso Internazionale “Città di Verona” (2018) e il 1° premio al Concorso Nazionale “Lodovico Agostini” di Portomaggiore (2019).