Il Comune cerca collaborazioni per la realizzazione del progetto “I luoghi letterari di Cervia”

L’estate scorsa è stato presentato pubblicamente “I luoghi letterari di Cervia”, il progetto che ha individuato e valorizzato i luoghi dei grandi personaggi letterari e umanistici che hanno frequentato, ricordato e amato Cervia. Ora l’amministrazione comunale ha intenzione di sviluppare il progetto attraverso la collaborazione e le proposte degli agenti culturali e delle associazioni del territorio, per creare durante l’anno nuove opportunità culturali e momenti condivisi sia per i residenti che per i turisti, riscoprendo i legami con la storia e l’identità della città.

L’obiettivo è valorizzare la presenza di queste figure, con la creazione di un itinerario culturale, denominato “Luoghi d’autore”, che comprende l’identificazione dei luoghi nel territorio attraverso segni distintivi, e la realizzazione di eventi, iniziative, incontri, dedicati a tenere viva la memoria di tali personaggi. Un percorso lungo i luoghi di vita e di ispirazione dei grandi scrittori che diventa anche un patrimonio culturale ed ambientale da proteggere, dove si può rivivere il loro ricordo, provare, gustare, sentire e osservare tutto ciò che ha portato un autore a scrivere pagine memorabili e ripercorrere la sua dimensione umana. Pertanto il Comune ha pubblicato un “avviso di manifestazione di interesse” al fine di individuare collaborazioni per la realizzazione del progetto. Possono partecipare tutte le associazioni del territorio e quelle iscritte alla consulta del volontariato, presentando la propria candidatura e indicandone la motivazione. Con le associazioni che daranno la loro disponibilità, verrà convocato un primo incontro dall’amministrazione comunale per dare avvio al progetto. La domanda dovrà essere indirizzata a Comune di Cervia – Servizio Progettazione culturale ed eventi al seguente indirizzo: serv-cultura@comunecervia.it e pervenire entro il 30 novembre 2021.

“La cultura è indispensabile alla crescita umana e sociale dei territori e del Paese ed è elemento fondante per lo sviluppo turistico. Cervia è una città da sempre tesa a valorizzare la propria storia, a farne tesoro e a tramandare gli elementi caratterizzanti la propria cultura, grazie anche al lavoro delle numerose associazioni e realtà culturali” dichiara l’assessore alla cultura Cesare Zavatta.

“Anche in questa circostanza abbiamo ritenuto indispensabile il loro coinvolgimento per realizzare il progetto e confidiamo nella loro collaborazione per valorizzare i “luoghi d’autore“ della nostra tradizione letteraria. Questo itinerario, oltre ad essere un arricchimento per l’anima del territorio e un richiamo all’identità della comunità, svolge un ruolo di primo piano anche per la potenzialità attrattiva come meta di viaggio sotto l’aspetto del turismo culturale” conclude.

Per info: https://www.comunecervia.it/servizi/bandi-e-selezioni-varie/scheda/avviso-pubblico-di-manifestazione-dinteresse-al-fine-di-individuare-collaborazioni-per-la-realizzazione-del-progetto-luoghi-dautore.html.