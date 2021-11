A Lugo riapre il Cinema San Rocco: le proiezioni riprendono dal fine settimana

Torna il cinema a Lugo. Il Cinema San Rocco, in Corso Garibaldi 118, riapre 27 novembre dopo la chiusura avvenuta il 24 del 2020, all’inizio della pandemia del coronavirus. Una buona notizia per tutti gli amanti delle pellicole che potranno trovare film di qualità nel centro della città.

Le proiezioni riprendono da questo fine settimana: 27 e 28 novembre è in programma “Sotto le stelle di Parigi” di Claus Drexel con Catherine Frot e Mahamadou Yaffa. Presto si potranno vedere anche “E’ stata la mano di Dio” di Paolo Sorrentino, Freaks Out di Gabriele Mainetti, “Marylin ha gli occhi neri” di Simone Godano e “Diabolik” dei Manetti Bros. La programmazione sarà regolare nei fine settimana e in tutti I festivi e prefestivi, per alcune pellicole le proiezioni saranno anche il mercoledì e il venerdì. Per rimanere aggiornati la pagina facebook del Cinema San Rocco sarà costantemente aggiornata e sarà possibile telefonare al centralino 0545 23220.

Sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento – 30 euro per cinque film -, il biglietto intero costa 8 euro, il ridotto 7 euro. La riapertura del Cinema San Rocco è sostenuta dalla Fondazione Teatro Rossini.