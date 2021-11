LaCorelli esegue le Quattro Stagioni di Vivaldi. Appuntamento al “First Floor – Arte Musica e Danza” a Ravenna

Torna in scena sabato 27 novembre alle 15.30 al “First Floor – Arte Musica e Danza”, nel centro storico di Ravenna, all’interno del prestigioso Palazzo Ferruzzi in via Raul Gardini 20, l’intramontabile ciclo de Le Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi, eseguito dall’Ensemble Tempo Primo dell’Orchestra LaCorelli (Federica Zanotti ed Elisa Porcinai – violini; Francesca Fogli – viola; Akita Thano – violoncello; Luca Di Chiara – contrabbasso; Chiara Cattani – clavicembalo) con solista Nicolò Grassi, già violino di spalla dell’Orchestra Corelli e membro di prestigiose formazioni orchestrali e cameristiche del panorama nazionale.

Vincitore di concorsi solistici e cameristici in ambito nazionale e internazionale, Grassi collabora con varie formazioni, esibendosi in importanti teatri europei tra i quali l’Auditorium Parco della Musica di Roma, il teatro La Fenice di Venezia, la Royal Albert Hall, la Großer Sall al Mozarteum e la Musik Verein di Vienna. Partecipa al debutto assoluto dell’Orchestra Nazionale dei Conservatori, con cui si esibisce poi in prestigiose rassegne come TaorminArte, il MiTo di Torino ed in Sala Nervi al Vaticano. Si aggiudica il ruolo di primo violino di spalla dell’Orchestra Giovanile Italiana nell’anno 2017. Collabora stabilmente con l’Orchestra filarmonica Gioacchino Rossini di Pesaro. È risultato primo idoneo all’audizione per violino di fila alla Filarmonica del Teatro Regio di Torino, con la quale collabora dal 2018. Stabilmente tiene concerti con l’Orchestra Arcangelo Corelli di Ravenna in qualità̀ di primo violino e violino solista. Nell’anno 2021 è vincitore del ruolo di violino secondo di spalla presso la storica e prestigiosa Orchestra Colonne di Parigi.

Il concerto sarà preceduto da una prova aperta al pubblico, ospitata venerdì 26 novembre alle ore 19:00 presso Accademia InArte a Forlì (Biglietto Unico: 2 euro / Info: Tel: 351.638.0995; info@inarteonline.com). Per il concerto, in programma sabato 27 novembre alle ore 15.30 presso “FIRST FLOOR – Arte Musica e Danza” di Ravenna: Biglietto Intero 5 euro – Ridotto 2 euro / Info: 339.6249299; info@lacorelli.it.