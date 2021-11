Bagnacavallo. Il musicista Vittorio Bonetti accede alle finali di The Voice Senior, talent di Rai 1 dedicato agli over 60

Nella serata del 26 novembre è andata in onda la puntata della seconda stagione di The Voice Senior, programma Rai Uno condotto dalla celebre Antonella Clerici con Orietta Berti, Loredana Berté, Gigi D’Alessio e Clementino.

Tra i concorrenti presenti anche il musicista di Villanova di Bagnacavallo Vittorio Bonetti che accederà alla fase finale del programma grazie alla selezione di Clementino.

Vittorio Bonetti, nella puntata di ieri sera, ha eseguito anche un fuori programma eseguendo al pianoforte a quattro mani un brano di Lucio Dalla insieme a Gigi D’Alessio.

The Voice Senior è infatti un talent dedicato agli over 60 dove, i concorrenti, sono chiamati a cimentarsi con i grandi successi italiani e internazionali, come gli evergreen di Pierangelo Bertoli, Lucio Dalla, Pino Daniele, Mia Martini, Domenico Modugno, Ennio Morricone, Louis Armostrong, eccetera.

Il programma andrà in onda ogni venerdì in prima serata per otto puntate su Rai Uno fino al Gran Finale fissato al 21 gennaio 2022. Nella finale sarà il pubblico da casa tramite il televoto a decretare chi vincerà la seconda edizione di “The Voice Senior”.

Quale sarà il premio per il vincitore? La possibilità di incidere un vinile, distribuito da Universal con tutte le performance. L’edizione corrente del programma prevede sei puntate dedicate alle Blind Auditions in cui i giudici sono chiamati ad ascoltare le voci dei concorrenti e voltarsi dalla loro postazione qualora le ritengano interessanti.