Secondo appuntamento con la rassegna Rap Sofà al CISIM di Lido Adriano con Lanz Khan / Nox / Cavallero / Dj Nersone

Secondo appuntamento con la rassegna Rap Sofà al CISIM con l’inaugurazione mostra fotografica dei giovanissimi fotografi Aliy Toumi e Tony Maccheroni, a seguire apertura del rapper cesenate Cavallero, per poi lasciare spazio a Nox, infine al rapper milanese Lanz Khan. L’appuntamento è al Cisim di Lido Adriano domenica 28 novembre a partire dalle 16.30. Inizio dei live alle 17.30.

Avvicinatosi al mondo del rap nel 2004, Lanz Khan (nella foto), fin da subito, partecipa a numerosi live e gare di freestyle, facendosi notare sulla scena italiana. Moltissime le collaborazioni dal 2005 ad oggi, tra cui Machete (etichetta di Salmo), Bassi Maestro, Axos, Jack The Smoker, Lazza.Pubblica a settembre 2018 “Medusa Ep”, realizzato in collaborazione col producer romano Mr.Phil, baluardo della cultura hip hop capitolina. Il progetto, che vede numerose collaborazioni, si caratterizza per una matrice stilistica spiccatamente hardcore e ottiene da subito vasti consensi. Nei primi mesi del 2021 pubblica “Collana di Perle”, nuovo disco pubblicato con l’etichetta Believe Music, che presenterà sul palco del CISIM.

Nox, al secolo Albino Nocera, è un rapper ravennate, classe ’97. Si avvicina al mondo del rap nel 2009, dapprima come fruitore, in seguito partecipando ai laboratori di rap del CISIM. Il suo percorso musicale prosegue sino ad arrivare alla pubblicazione del suo primo EP, “Rivincita personale”, nel 2015. Grazie al suo talento, solca diversi palchi in giro per l’Italia, affermandosi come rapper emergente sul panorama nazionale. Continua a pubblicare singoli, nel 2021, grazie ad un progetto discografico di Il lato oscuro della costa APS, inizia a registrare il suo primo disco solista, in uscita i primi mesi del 2022.