Massa Lombarda. Festa e un libro per celebrare Filippo Baroncini

Domenica 28 novembre alle ore 15, presso la Sala del Carmine, verrà presentato il libro “Filippo Baroncini. Dalla Massese alla maglia iridata” di Leonardo Metalli, Simone Rattenni e Francesco Zambianchi. Interverranno gli autori del libro, ospiti sportivi e istituzionali.

Il libro narra il percorso del ragazzo classe 2000, all’interno delle società ciclistiche del territorio, fino al momento clou, con la memorabile vittoria della rassegna mondiale. All’interno del libro si ripercorrono le tappe della storia ciclistica della S.C. Massese – Minipan, società con la quale Filippo ha mosso i primi colpi di pedale.

In chiusura, è previsto anche un brindisi con il campione di Massa Lombarda. L’iniziativa è organizzata con la collaborazione e il patrocinio del Comune di Massa Lombarda. L’ingresso è gratuito. In ottemperanza alle normative Covid-19 è obbligatorio indossare la mascherina ed essere in possesso di green pass.