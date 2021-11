Il 30 novembre a Lugo la cerimonia di consegnare della borsa di studio “Luigi Penazzi” a Sofia Donato

Martedì 30 novembre, alle 19, nel Teatrino di Villa Malerbi, a Lugo, l’assessore alla Cultura Anna Giulia Gallegati, con il direttore del Teatro Rossini Giovanni Barberini, consegnerà la borsa di studio Luigi Penazzi alla giovane pianista Sofia Donato. Si tratta di un importante riconoscimento musicale riservato ai migliori allievi della Scuola di Musica Malerbi istituito nel 2018 per volere di Tamara Penazzi in memoria del padre Luigi, illustre pianista dalla carriera internazionale e per diversi anni direttore della scuola di musica lughese.

Sofia Donato è allieva del maestro Mauro Minguzzi e in questo anno si è distinta per i diversi riconoscimenti che ha ottenuto piazzandosi ai primi posti di concorsi pianistici di rilevanza nazionale. L’ultimo premio risale al 22 novembre scorso quando si è piazzata al primo posto al Concorso Pianistico Internazionale Humberto Quagliata 2021 di San Giovanni Valdarno organizzato dall’Accademia Musicale Valdarnese. In occasione della premiazione Sofia eseguirà il Carnevale di Vienna op.26 di Robert Schumann.

L’ingresso alla premiazione è gratuito con obbligo di prenotazione e possesso del green pass, i posti sono limitati.

Informazioni: 0545.38540 o malerbi@comune.lugo.ra.it.