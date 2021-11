“Storie, libri e musica sotto l’albero”, dal 1° dicembre a Lugo la rassegna letteraria per bambini

La Sezione Ragazzi della Biblioteca F. Trisi organizza “Storie, libri e musica sotto l’albero”, rassegna rivolta ai bambini, ai ragazzi e alle loro famiglie, che si svolgerà in biblioteca comunale, in città e in luoghi diversi delle frazioni del Comune di Lugo, dal 1° dicembre all’8 gennaio.

Nei mesi di dicembre e gennaio musicisti, musicoterapeuti, autrici, illustratrici, lettrici, maghi e i Narratori della Biblioteca viaggiante NpL- Volontari del progetto Nati per Leggere… a Lugo- accompagneranno i bambini nell’atmosfera natalizia con letture ad alta voce, musica, presentazioni di libri e spettacoli di magia.

Si parte mercoledì 1° dicembre con “Conosciamo gli strumenti…chitarra e canto”

Esecuzioni dal vivo e curiosità musicali

A cura di Veronica Nigro e Elena Di Dato – Scuola Comunale di Musica Fratelli Malerbi

Per bambini da 8 a 10 anni

Tutto il programma delle iniziative è disponibile qui.