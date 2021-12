Massa Lombarda. Dall’Avvento al Natale

Il comune di Massa Lombarda presenta una serie di iniziative a tema natalizio e non solo che animeranno la città durante il mese di dicembre.

Gli eventi che condurranno i cittadini massesi al Natale partono venerdì 3 dicembre alle 17.30 in Piazza Matteotti, dove ci sarà il ringraziamento da parte dell’Amministrazione Comunale alle Associazioni di Volontariato per l’impegno profuso per rendere gioioso e vicino a tutti il Natale.

In Piazza Matteotti a Massa Lombarda e in Piazza VIII Marzo a Fruges non mancheranno gli “Alberi della comunità”, realizzati a mano con spirito solidale e per fini benefici dalle Associazioni del territorio e donati alla città. Sono decorati con centrini e piastrelle creati all’uncinetto. Gli alberi sono stati realizzati grazie al contributo di IOR Istituto Oncologico Romagnolo, Festa de Pargher, Forum delle Associazioni e Comune di Massa Lombarda.

Inoltre, per le vie della città sono posizionati quaranta alberini di Natale in legno decorati dagli alunni delle scuole Torchi, Quadri e Salvo d’Acquisto.

Tornano le letture e i laboratori per bambini presso il Centro Culturale Venturini con l’iniziativa “Un libro nel sacco”.

Tre gli appuntamenti in programma: sabato 4 dicembre ore 10.00 ci sarà una lettura e un piccolo laboratorio creativo con materiale di riciclo, a cura delle bibliotecarie; sabato 11 dicembre ore 10.00, lettura e laboratorio creativo a cura delle bibliotecarie con la collaborazione della Scuola comunale d’arte e mestieri U.Folli e sabato 18 dicembre ore 10.00 con una lettura e un laboratorio artistico a cura della Scuola comunale d’arte e mestieri U.Folli presso gli spazi del Pastello.

L’iniziativa è aperta a tutti i bambini dai 4 ai 10 anni. Per partecipare è consigliata la prenotazione. Per ulteriori informazioni: 0545985812 biblioteca@comune.massalombarda.ra.it

Sabato 4 dicembre alle ore 11.00, si terrà l’inaugurazione della mostra “Un Natale per tutti” presso il Centro Culturale Venturini. L’esposizione si compone di 25 illustrazioni accompagnate da 25 filastrocche.

I testi delle filastrocche sono della scrittrice Stella Nosella, curatrice della mostra assieme a Carmen Plaza, mediatrice letteraria.

Gli illustratori delle opere sono Giusy Acunzo, Irene Penazzi, Eleonora De Pieri, Marco Paschetta, Francesca Corso, Sarah Khoury, Natascia Ugliano, Eva Montanari, Ugo Furlan, Fancesca Carta, Miriam Serafin, Gianluca Garofalo, Richolly Rosazza, Giulia Pintus, Elisa Cavaliere, Isabella Grott, Stella Mongodì, Marco Lorenzetti, Barbara Cantini, Chiara Ficarelli, Michelangelo Rossato, Paolo Proietti, Sergio Olivotti, Marco Somà, Cinzia Ghigliano. La mostra sarà visitabile fino a mercoledì 5 gennaio 2022 negli orari di apertura del Centro Culturale.

L’iniziativa è realizzata dagli Assessorati alla Cultura e alle Politiche Educative del Comune Di Massa Lombarda. Per ulteriori informazioni: 0545985812 / HYPERLINK “mailto:biblioteca@comune.massalombarda.ra.it” biblioteca@comune.massalombarda.ra.it

Mercoledì 8 dicembre alle ore 11.40 presso Piazza Matteotti, in occasione della Festa dell’Immacolata Concezione di Maria Santissima, si terrà la deposizione di un mazzo di rose ai piedi della statua della Madonna, situata sulla facciata del municipio.

Appuntamento venerdì 10 dicembre ore 10.00 in Piazza Matteotti con la presentazione del nuovo mezzo Auser.

Gli eventi di Natale proseguono sabato 18 dicembre con diverse iniziative.

In Piazza Matteotti, dalle 11 alle 19.30, torna la Polentata di Natale, evento organizzato da AVIS con il patrocinio del Comune di Massa Lombarda. Si potrà sia pranzare che cenare con la polenta classica, al ragù o al sugo di funghi.

Presso Piazza Matteotti e in via Vittorio Veneto e via Pace, dalle 7.00 alle 17.00, si terrà l’ultimo appuntamento del mercatino degli hobbisti, organizzato dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune di Massa Lombarda.

Nella stessa giornata, presso Palazzo Zaccaria, in via Saffi 4, ore 10.00, si terrà l’inaugurazione dell’esposizione dei “Cartoni-spolvero”, bozzetti realizzati da Nino Cortesi per la creazione di una serie di affreschi. I pannelli affrescati saranno visibili presso lo Studio San Vitale 41 di Antonio Caranti in via F. Baracca 43, che inaugura l’esposizione alle ore 17.00.

L’esposizione sarà visitabile fino a giovedì 6 gennaio 2022. Orari di apertura mostra venerdì e domenica 10-12, sabato 10-12 16-18, giovedì 6 gennaio 16-18. La mostra è organizzata dal Circolo Fotografico Massese ed è patrocinata dal Comune di Massa Lombarda.

Fino al 30 gennaio, in corso Vittorio Veneto 55, sarà presente il mercatino “Mani di Donna”, aperto tutti i giorni dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00 con vendita di biancheria per la casa ricamata dalle volontarie, vestiario e accessori. Il ricavato sarà devoluto all’istituto onco-logico romagnolo. L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Volontari e Amici dello Ior Massa Lombarda con il patrocinio dell’Amministrazione comunale.

Per ulteriori informazioni contattare lo Ior – sede di Massa Lombarda (via Vittorio Veneto 69) al numero 338 3096394.

Tutti i venerdì fino al 17 dicembre, dalle 16.00 alle 20.00, saranno allestiti lungo corso Vittorio Veneto e Piazza Matteotti i Mercatini dell’artigianato artistico di Natale.

Durante le giornate sarà attivo uno stand gastronomico a cura di Avis e Pro Loco. I mercatini sono organizzati dal forum delle Associazioni del Comune di Massa Lombarda con il patrocinio e la collaborazione del Comune.

Per tutti i venerdì dei mercatini, dalle ore 16.30 presso la Sala ex Art Cafè, in via Saffi 6, si svolgeranno i laboratori “Crea e costruisci” per divertirsi con i mattoncini. Ai partecipanti sarà fornito un Kit per costruttore, al costo di € 5.

Per partecipare è obbligatoria la prenotazione (Daniele: 3402320902; Giovanni: 3925194255) ed essere in possesso di Green Pass. I laboratori di Natale sono a cura dell’Associazione New Generation Events con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Massa Lombarda.

In aggiunta, venerdì 17 dicembre alle ore 17.00 ci sarà il concerto di Natale del Coro Ettore e Antonio Ricci in Piazza Matteotti. Il Coro venne costituito nell’anno 1929 dai fratelli Ettore ed Antonio Ricci di Massa Lombarda. Con il passare degli anni hanno portato il proprio repertorio nei teatri di tutta Europa.

Le iniziative saranno accompagnate dalle musiche natalizie in filodiffusione in Via Vittorio Veneto e in Piazza Matteotti. A completare l’atmosfera di festa saranno le luminarie nel centro di Massa Lombarda e di Fruges.