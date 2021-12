All’Oriani di Ravenna presentazione di due libri su Merkel e Draghi, per riflettere sull’Europa che verrà

Prende il via, presso la Sala Spadolini della Biblioteca di Storia Contemporanea “A. Oriani”, la rassegna Da Merkel a Draghi? Riflessioni sull’Europa che viene, con la partecipazione di due delle firme più autorevoli del giornalismo politico italiano. Si inizia venerdì 3 dicembre alle ore 17.30 con la presentazione del volume di Massimo Nava, Angela Merkel. La donna che ha cambiato la storia (Rizzoli 20021). Nava, editorialista di politica internazionale per il «Corriere della Sera», già autore di alcuni dei più importanti reportage sulla caduta del muro di Berlino e la riunificazione tedesca, le guerre nella ex Jugoslavia, il genocidio in Ruanda, nonché saggista e romanziere, ne discuterà con Donatella Campus (Università di Bergamo) e Michele Marchi (Università di Bologna).

La rassegna, organizzata dalla Fondazione Casa di Oriani in collaborazione con il Dipartimento di Beni Culturali dell’Università di Bologna, proseguirà sabato 11 dicembre alle ore 11, con la presentazione del libro di Roberto Napoletano, Mario Draghi. Il ritorno del Cavaliere bianco (La Nave di Teseo 2021), in dialogo con Antonio Patuelli.

L’accesso alle iniziative è riservato ai possessori di certificazione verde (green pass), fatte salve le eccezioni previste dalla normativa vigente. Per l’accesso e la permanenza in sala è obbligatorio l’uso della mascherina.

Informazioni: 0544 214767, informazioni@bibliotecaoriani.it