Natale in Bottega a Casola. Una campagna per promuovere le attività del centro storico durante le feste

L’Amministrazione Comunale di Casola Valsenio, in collaborazione con la Pro Loco, ha dato vita al progetto promozionale “Natale in Bottega a Casola Valsenio”, con l’intento di sensibilizzare gli abitanti delle città vicine ad una forma di shopping più “slow” e riscoprire il piacere di fare acquisti in bottega.

La campagna ha preso il via il 1° dicembre e proseguirà fino al 7 gennaio.

“Casola Valsenio – spiega il sindaco Giorgio Sagrini – possiede un centro storico di grande fascino e vitalità; la varietà e la qualità delle sue botteghe lo trasforma nel luogo ideale in cui passare una giornata di acquisti in un’atmosfera d’altri tempi resa ancora più magica dal Natale alle porte.

Visitando le botteghe di Casola si possono scoprire la gentilezza, la professionalità e la dedizione di quei negozianti che coraggiosamente continuano a fare attività in un piccolo paese di montagna, curando i propri negozi e ricercando i propri prodotti per mantenere ogni giorno un livello qualitativo molto alto”.

Maggiori info sul sito casolaromatica.it.