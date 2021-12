“Blu di Persia con donne in nero”, una terra misteriosa, affascinante e sfuggente come l’Iran, negli scatti e nel racconto di Pier Giorgio Carloni

In questi tempi difficili, una delle cose che manca di più è viaggiare. “Blu di Persia con donne in nero” sottotitolo “Sotto un lembo di velo, i colori dell’Iran” di Pier Giorgio Carloni, appena pubblicato, non è solo un libro molto interessante, ma è anche una specie di tappeto volante, per viaggiare almeno con la mente, per raggiungere con lo sguardo e la lettura una terra lontana, misteriosa, affascinante e per certi versi sfuggente come l’Iran, appunto.

Simile come struttura al libro uscito quattro anni fa sempre per le Edizioni del Girasole, “Fantasmi rossi enigmi arancioni” dove si raccontava di Angkor e della Cambogia, “Blu di Persia con donne in nero” in realtà è un libro più personale, più intimo, con un testo ricco di spunti e foto bellissime. E questo lo si coglie fin dalle prime pagine, quando l’autore accenna alla sua Persia, quella dei suoi ricordi di bambino.

“Per me, e solo per alcuni anni durante la mia infanzia – racconta – l’Iran è stato un qualcosa di familiare, dolce, languido e allo stesso tempo triste. Qualcosa di etereo, come i ricordi di un bambino e come l’immagine di mia madre giovane, con i sogni infranti di una donna nel pieno degli anni. Lei seguiva sul rotocalco Grand Hotel tutte le vicende di Reza Pahlavi figlio, l’ultimo scia di Persia e delle sue due mogli: Soraya e Farah Diba. La prima fu ripudiata dal re perché non riusciva a dargli un erede maschio… Ricordo ancora i sospiri di mia madre mentre leggeva le cronache scandalistiche degli anni sessanta… Soraya era bellissima, con gli occhi grandi… persi nella solitudine e nella lontananza. Anch’io sbirciavo su Grand Hotel quegli occhi e provavo empatia per Soraya. Perché amavo mia madre”.

Suddiviso in sei capitoli (anche questo viaggio Pier Giorgio lo compie insieme al fido amico Walter), l’autore cerca di raccontare a modo suo, da turista curioso e consapevole – l’impresa non è semplice – un Iran spesso oggetto di forti pregiudizi da parte del mondo occidentale. Un paese dalla storia millenaria testimoniata da luoghi di maestosa e austera bellezza oltre che da un recente passato e da un presente con diverse contraddizioni. Il racconto si arricchisce di storie, leggende e suggestioni. Non mancano le citazioni: dall’amato scrittore-viaggiatore Pierre Loti all’autrice di “Leggere Lolita a Teheran” Azar Nafisi, allo storico dell’arte Cesare Brandi.

La macchina fotografica di Pier Giorgio Carloni è catturata dal blu di Persia declinato in tutte le sue sfumature: dall’azzurro del cielo talmente compatto da sembrare finto, messo in rilievo dalle tante foto scattate con il “naso all’insù”, a quello degli smalti e dei lapislazzuli che ornano le moschee. Indugia su architetture perfette, monumenti maestosi, entra nei luoghi di culto, nei bazar, immortala tramonti e la sabbia ondulata del deserto.

Non solo. Se il libro precedente è segnato dalla fascinazione per i monaci buddisti, “Blu di Persia” è contraddistinto dalla forte curiosità nei confronti della condizione delle donne in Iran. La sua Nikon insegue le donne persiane, inaccessibili al comune viaggiatore, tutte invariabilmente infagottate in lunghi e larghi vestiti neri, abiti tutti uguali (sconcertante la foto della boutique scattata ad Isfahan), il capo inevitabilmente coperto e gli occhi grandi come quelli di Soraya.

Ma tant’è: le signore in Iran devono coprirsi il capo, come raccomanda la hostess alle gentili viaggiatrici prima dell’atterraggio all’aeroporto di Teheran. Invece “per noi uomini – annota Pier Giorgio – nessuno stress da vestizione e decoro. Nessun obbligo. Siamo da sempre privilegiati. Che si tratti della terra del Corano, della Bibbia o della Torah, non c’è libro che tenga. È una questione di rapporti di potere fra i sessi che viene da troppo lontano. La storia è stata scritta solo dagli uomini, si sa, e questa faccenda ce la trasciniamo dietro senza sapere bene quando tutto è iniziato e quando finirà”.

Incappato in una guida più loquace ed affabile delle altre, tal Naser (che in persiano significa amico), Carloni si fa audace e comincia a fare domande sempre più pressanti. Naser prima appare cauto e guardingo, poi chiude la questione con una risposta che non solo è tranchant, ma è anche una sintesi perfetta del maschilismo che regna in tutte le latitudini del mondo: “Tu non sei sposato, tu non sai. In una casa ci vuole uno che comanda. L’uomo comanda. La donna e i figli ubbidiscono, altrimenti in famiglia c’è il caos”.

Ma come si diceva, “Blu di Persia” è un libro intimo. “Il viaggio verso Mesr, nella distesa interminabile fatta di roccia, sabbia e nulla” è l’occasione per “guardare in uno specchio immaginario e pensare tante cose”. Nel deserto, un viaggio nel viaggio, Pier Giorgio e Walter si mettono a parlare delle loro famiglie, dei genitori, e ne scaturiscono spunti introspettivi coinvolgenti. Anche quando si spaventano dell’immensità della volta celeste che forse, per la prima volta, ammirano con tutto il suo portato di mistero.

E siamo arrivati alla fine del viaggio. Scrive l’autore nel commiato: “Adesso è davvero tempo di andare. Un tempo segnato dalla malinconia che sale. Come la nebbia che ora avvolge la mia pretesa di disegnare i contorni precisi di un Iran che sfugge a ogni presa, come un fantasma velato di blu, di nero e di tutti gli altri colori”.

LA SCHEDA

BLU DI PERSIA CON DONNE IN NERO

di Pier Giorgio Carloni

Edizioni del Girasole, Ravenna, 2021

128 pagine, 24×24 cm, 64 pagine di foto a colori, 20,00 Euro / Nelle librerie di Ravenna ma anche su Amazon e Ibs.