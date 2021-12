“Il potere di Dante”, le potenzialità terapeutiche della metafora dantesca: videoconferenza con Richard Schaub e Bonney Gulino Schaub

In commemorazione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri al Planetario di Ravenna (Viale Santi Baldini, 4/A) sabato 4 dicembre (ore 16,15 – ingresso offerta libera – posti disponibili 50) si tiene la conferenza “IL POTERE DI DANTE. Le potenzialità terapeutiche della metafora dantesca. Una lettura psicosintetica”.

“E poi che la sua mano a la mia puose con lieto volto, ond’ io mi confortai, mi mise dentro a le segrete cose” (Divina Commedia, Inferno, Canto III)

Relatori: Richard Schaub & Bonney Gulino Schaub (USA). Psicoterapeuti con oltre quarant’anni di esperienza professionale, già direttori del New York Psychosynthesis Institute e collaboratori dell’Istituto di Psicosintesi, Autori del libro “Dante’s Path” (ed. italiana: “Il Potere di Dante”, Libreria Pienogiorno, 2021). Traduzione a cura di Susan Seely Rosselli (Firenze). Videoconferenza in modalità sincrona dagli USA, col pubblico presente in sala.

In materia di contrasto alla pandemia da Covid-19 il Gruppo si attiene alle direttive della Giunta di Presidenza dell’Istituto di Psicosintesi, per cui per tutte le iniziative al chiuso è richiesto ai partecipanti il ‘Green Pass’ o certificazione di tampone che attesti la negatività al Covid ancora valida. È necessaria la prenotazione telefonica o via e-mail a uno dei seguenti recapiti: 348.5666256 / 345.9617138