Massa Lombarda: “Un Natale per tutti” al centro culturale Venturini

Sabato 4 dicembre alle 11.00 presso il Centro Culturale Venturini sarà inaugurata la mostra “Un Natale per tutti”. L’esposizione si compone di 25 illustrazioni accompagnate da 25 filastrocche. Dopo il successo della mostra “Con gli occhi dei bambini” realizzata nella scorsa primavera, il progetto #congliocchideibambini torna con una nuova proposta dedicata alla ricorrenza del Natale. “Un Natale per tutti” si dedica al mondo illustrato e visto attraverso gli occhi dei bambini.

“Dicembre sta arrivando e con lui il periodo che tutti i bambini e le bambine attendono con grande impazienza – commenta l’Assessore alla Cultura Elisa Fiori- noi vogliamo celebrarlo con la delicatezza e la dolcezza di queste 25 filastrocche accompagnate da altrettante illustrazioni che ci raccontano nel profondo cosa sia il Natale. Una sorta di calendario, una passeggiata tra questi giorni di dicembre ricchi di attesa e di speranza spiegata con la freschezza che solo i più piccoli possiedo e da cui noi adulti dobbiamo solo imparare.”

I testi delle filastrocche sono della scrittrice Stella Nosella, curatrice della mostra assieme a Carmen Plaza, mediatrice letteraria.

Gli illustratori delle opere sono Giusy Acunzo, Irene Penazzi, Eleonora De Pieri, Marco Paschetta, Francesca Corso, Sarah Khoury, Natascia Ugliano, Eva Montanari, Ugo Furlan, Fancesca Carta, Miriam Serafin, Gianluca Garofalo, Richolly Rosazza, Giulia Pintus, Elisa Cavaliere, Isabella Grott, Stella Mongodì, Marco Lorenzetti, Barbara Cantini, Chiara Ficarelli, Michelangelo Rossato, Paolo Proietti, Sergio Olivotti, Marco Somà, Cinzia Ghigliano.

La mostra rimarrà visitabile fino al 5 gennaio, negli orari di apertura del Centro Culturale Venturini. È realizzata dagli Assessorati alla Cultura e alle Politiche Educative del Comune Di Massa Lombarda. Per visitare la mostra e partecipare all’inaugurazione non è necessaria la prenotazione, ma sarà obbligatorio essere in possesso di Green Pass. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Centro Culturale Venturini: 0545 985812 / biblioteca@comune.massalombarda.ra.it