“Ti racconto… Arca Adriatica”: alla Sala Rubicone di Cervia la mostra comunitaria dal 4 al 26 dicembre

Sabato 4 dicembre alle ore 17,00 alla Sala Rubicone, l’Ecomuseo del Sale e del Mare di Cervia inaugura la mostra “Ti racconto… Arca Adriatica”, alla presenza dell’Assessore alla cultura Cesare Zavatta. “Ti racconto una cosa” è da anni l’appuntamento fisso che saluta l’avvicinarsi delle Feste Natalizie .

Mai come quest’anno, siamo tanto emozionati ad aprire la tradizionale mostra della città per la città, e rinnovare uno dei più importanti momenti di incontro con la cittadinanza e con coloro che ci hanno sempre seguito e sostenuto in questi anni.

L’occasione arriva con la conclusione di “Arca Adriatica”, un progetto europeo finanziato dal Programma INTERREG Italia-Croazia, che ha permesso di costituire il “Centro di eccellenza della Cultura del Mare”, composto da appassionati e portatori di interesse che hanno collaborato attivamente allo sviluppo del progetto.

La decima edizione di “Ti racconto una cosa” ha mosso l’intera comunità del mare, che con passione ha aperto stive e cambuse e messo a disposizione attrezzi da lavoro, oggetti d’epoca, reti e galleggianti, e come sempre, tanto amore per questo mestiere difficile e a rischio di scomparsa.

Durante la mostra sono previsti due eventi gratuiti dedicati al mare: domenica 5 dicembre dalle 15,30 alle 18,00 un laboratorio per bambini di pittura vele al terzo a cura dell’Associazione Culturale Circolo Pescatori Cervia e domenica 12 dicembre ore 10,30 Passeggiata Patrimoniale alla scoperta del mestiere del pescatore a cura dell’Associazione FESTA.

“Ti racconto… Arca Adriatica” è aperta dal 4 al 26 dicembre tutti i giorni dalle 15,30 alle 19,00; festivi e prefestivi anche dalle 10,30 alle 12,30.