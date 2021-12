Torna “Storie di Ravenna” al Teatro Alighieri di Ravenna. Primo appuntamento con la “città dantesca”

La serie di spettacoli Storie di Ravenna, quest’anno alla terza edizione, si apre il 5 dicembre e, sul tema di Ravenna città dantesca, metterà in dialogo Ubaldo Cortoni, Giovanni Gardini, Alfio Longo, Alessandro Luparini, Francesca Masi, Marco Miccoli e Claudio Spadoni. Le letture sono affidate all’attore del Teatro delle Albe Luigi Dadina, le musiche dal vivo al pianista Matteo Ramon Arevalos.

LA CITTÀ DI DANTE

Domenica 5 dicembre ore 18.00 Teatro Alighieri

Con Ubaldo Cortoni teologo e bibliotecario, Sacro Eremo di Camaldoli, Giovanni Gardini iconografo, Museo Diocesano di Faenza-Modigliana, Alfio Longo editore di Angelo Longo Editore, Alessandro Luparini storico e direttore della Fondazione Casa Oriani, Francesca Masi responsabile promozione culturale del Comune di Ravenna, Marco Miccoli ideatore di Bonobolabo e Dante Plus, Claudio Spadoni storico dell’arte. Letture Luigi Dadina, musiche Matteo Ramon Arevalos.

Il 27 maggio 1865 venivano “miracolosamente” trovate, nascoste in un muro del Quadrarco di Braccioforte, le ossa di Dante Alighieri. Questa scoperta, all’indomani dell’unità d’Italia, portava lustro alla città di Ravenna, custode della sepoltura del Sommo Poeta, Padre della Patria. Da allora in poi nessun anniversario dantesco sarebbe passato inosservato.

Biglietti e carnet

I biglietti e i carnet sono in vendita al Teatro Alighieri tutti i feriali dalle 10.00 alle 13.00, giovedì anche dalle 16.00 alle 18.00 e da un’ora prima dello spettacolo tel. 0544 249244. I biglietti possono essere acquistati anche su ravennateatro.com o con Satispay. I carnet vanno prenotati telefonicamente.

Ingresso unico 5€

Carnet 5 appuntamenti 20€

La biglietteria al Teatro Socjale (tel. 333 7605760) e al Teatro Rasi (tel. 0544 30227) sono aperte da un’ora prima dello spettacolo

Informazioni Ravenna Teatro tel. 0544 36239 info@ravennateatro.com e biglietteria@ravennateatro.com

Teatro Alighieri via Mariani 2, Ravenna

Ogni attività verrà svolta nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione e contenimento del Covid-19. Dal 6 agosto, in base all’art. 3 DL n.105 23/07/2021, per accedere ai luoghi di spettacolo è necessario, oltre all’obbligo di indossare la mascherina, avere il Green Pass.