Al Circolo Ravennate e dei Forestieri un evento dedicato a Dante, fra musica e filosofia

Si è svolto ieri sera 3 dicembre al Circolo Ravennate e dei Forestieri un evento dedicato alla figura Dante Alighieri. L’obbiettivo dell’incontro è stato quello di discutere del carattere “perenne” del pensiero di Dante. Nell’incontro il filosofo Diego Fusaro ha parlato di Dante come filosofo e politico, nel tentativo di valorizzarne il messaggio in relazione alla nostra realtà attuale. Il musicista Raffaello Bellavista ha suonato brani in grado di omaggiare la grandezza del poeta morto e sepolto a Ravenna settecento anni fa.

Nella foto il musicista Raffaello Bellavista, il presidente del circolo Beppe Rossi, il filosofo Diego Fusaro e il vice presidente del circolo Piero Roncuzzi