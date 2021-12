A Russi, il Natale in uno scatto!

Al via l’8 dicembre il contest natalizio “Il Natale in uno scatto – edizione 2021/2022”, il contest fotografico indetto dal Comune di Russi per selezionare le migliori fotografie realizzate durante il periodo natalizio a Russi e frazioni.

Le fotografie potranno contenere alberi di Natale, presepi, decorazioni natalizie, case, giardini, amici animali, mostre, concerti, giostre, pista di pattinaggio, gastronomia, spettacoli, vetrine a tema, ecc…

L’adesione è semplice: basta fare una foto e inviarla a contest@comune.russi.ra.it nel periodo compreso tra l’8 dicembre 2021 e il 9 gennaio 2022.

Sul sito del Comune potete trovare il regolamento completo:https://www.comune.russi.ra.it/notizie/il-natale-in-uno-scatto-contest-fotografico-attivo-dall8-dicembre-2021-al-9-gennaio-2022ù

Le foto selezionate dalla giuria vinceranno i premi messi a disposizione dall’Ufficio Cultura del Comune:

1° premio: due biglietti per lo spettacolo “Pulcinella, uno di noi” della rassegna di danza 2021/2022 del Teatro Comunale di Russi e una copia del libro “Storia di Russi”.

2° premio: un biglietto per lo spettacolo “Pulcinella, uno di noi” della rassegna di danza 2021/2022 del Teatro Comunale di Russi e una copia del libro “Storia di Russi”.

3° premio: un biglietto per lo spettacolo “Pulcinella, uno di noi” della rassegna di danza 2021/2022 del Teatro Comunale di Russi.

I vincitori verranno contattati tramite l’indirizzo email a cui verranno inviate le foto per essere premiati il giorno 13 gennaio 2022 alle ore 15:00 presso la Sala del Consiglio Comunale, in piazza Farini 1. In caso di impossibilità a presentarsi, il premio potrà essere ritirato presso l’Ufficio Cultura del Comune di Russi, in via Cavour 21, durante gli orari di apertura.

Per informazioni: Ufficio Cultura – Comune di Russi Tel.: 0544 587642