Buon sangue non mente. Il papà di Laura Pausini concorrente a The Voice Senior

La musica è di casa, a Casa Pausini. Fabrizio, papà della cantante Laura Pausini, è entrato a far parte dei concorrenti di “The Voice Senior”, dopo le Blind auditions , andate in onda su Rai 1, sabato sera. “The Voice Senior” è un talent musicale per over 60.

“Mi chiamo Fabrizio Pausini, ho 76 anni e sono nato a Solarolo” Con queste parole si è presentato ai giurati del programma, Loredana Bertè, Clementino, Gigi D’Alessio e Orietta Berti. Il cantante si è esibito con “E io, tra di voi” di Aznavour, conquistando la giuria e il pubblico, e solo successivamente è stata svelata la sua identità.

Ha raccontato che “L’anno scorso, durante la prima edizione del programma, i miei nipotini si divertivano da matti e quindi quest’anno mi hanno chiesto di partecipare. E così ho deciso di venire per questo motivo”. Fabrizio è entrato a far parte della squadra di Gigi D’Alessio.

Laura Pausini non ha fatto mancare il suo appoggio all’ amato papà. E’ lui che le ha trasmesso l’amore per la musica. La super star, dai social, ha fatto il tifo per “Fabrizio” postando una sua foto assieme ai figli mentre seguivano il programma: “Anche per noi sono 4, anzi 5 sì! Sei stato fantastico Nonno, siamo tutti con te! In bocca al lupo! Paola, Cecilia, Matteo, Laura e Silvia”.