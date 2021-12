Lotteria di Natale alla biblioteca Trisi di Lugo

Anche quest’anno la biblioteca Trisi di Lugo organizza la lotteria di Natale per allietare i suoi lettori durante le festività, condividendo con loro non solo le letture, ma anche un momento di festa e tradizione. Partecipare è davvero semplice. A coloro che per tutto il mese di dicembre prenderanno a prestito libri, riviste o dvd verrà consegnato un biglietto della lotteria.

“Più leggi più vinci!”, questo lo slogan proposto dalla biblioteca e che animerà questa iniziativa. Per questo motivo, la biblioteca invita tutti i lettori, grandi e piccoli, a collezionare i biglietti della lotteria. I 10 biglietti vincenti saranno estratti l’8 gennaio 2022.

L’iniziativa è attiva anche nella sede di Voltana. Martedì 7 dicembre, alle 17.30, nel Centro Sociale Cà Vecchia a cura della Biblioteca G. Baioni di Voltana l’autrice lughese Rosemary Randi presenta il suo libro “Le voci disubbidienti” (Bacchilega editore).

La trama del libro: Estate. Anzi, più estati. Ulisse le attraversa con la frustrazione, l’impotenza, la rabbia e la passione di tanti altri ragazzi, che, come lui, amano la musica, ma non digeriscono la matematica. E con il trasporto di tutti coloro che si schierano in difesa dei più deboli e delle cause perse. Sarà un piccolo cinema all’aperto, e chi vi ruota attorno, a cambiare il suo destino e a insegnargli che ciascun sentimento ha un prezzo. E alla fine Ulisse imparerà ad accettare davvero quello che sente dentro di sé.

Sezione ragazzi

Giovedì 9 dicembre, ore 17, Biblioteca Trisi, Sala Codazzi

Conosciamo gli strumenti… il pianoforte. Esecuzioni dal vivo e curiosità musicali, a cura delle classi di pianoforte dei prof. Mauro Minguzzi e Margo Laganà (Scuola Malerbi). Per bambini da 8 a 10 anni

Sabato 11 dicembre, ore 10, Biblioteca G. Baioni di Voltana

Magiche storie aspettando il Natale. Letture per bambini da 3 anni con le loro famiglie. A cura dei Volontari Nati per Leggere di Lugo

Sabato 11 dicembre, ore 16.30, Biblioteca di Bizzuno

Storie soffici come la neve. Letture per bambini da 3 anni con le loro famiglie. A cura dei Volontari Nati per Leggere di Lugo. Al termine, accensione delle luci dell’albero di Natale.

MOSTRA “IL TEMPO 24×24”

Dal 2 dicembre 2021 all’8 gennaio 2022, Biblioteca Trisi.

#congliocchideibambini è un progetto che, grazie all’illustrazione, guarda il mondo dal punto di vista dei più piccoli. È nato in un periodo storico difficile e dimostra come la realtà dell’illustrazione per l’infanzia sia una bellissima rete fatta di solidarietà e connessioni.

Nell’ambito di questo importante progetto, all’interno della Biblioteca Trisi è stata inaugurata la mostra IL TEMPO 24×24, curata dalla mediatrice letteraria Carmen Plaza.

24 illustratori e illustratrici hanno dato vita alla mostra, in un viaggio attraverso le emozioni, con uno sguardo sospeso in un presente, ricordando un passato ed aspettando un futuro. 24 scrittori e scrittrici hanno composto i testi che accompagnano le tavole illustrate portandoci attraverso le parole in una riflessione …

Cosa abbiamo fatto del nostro tempo?

La mostra sarà visitabile fino all’8 gennaio 2022 durante gli orari di apertura della Biblioteca.