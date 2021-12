A Bagnacavallo torna la mostra di presepi creativi “La Capanna del Bambinello”

A partire da mercoledì 8 dicembre ritorna l’appuntamento con la mostra di presepi creativi La Capanna del Bambinello, allestita presso l’Ecomuseo delle Erbe Palustri di Villanova di Bagnacavallo. L’iniziativa, giunta alla nona edizione, prende spunto dal recupero dell’antica usanza locale che, in mancanza delle statuine, vedeva i bambini autori di un presepe realizzato con le patate e caratterizzato dalle figure armate delle carte da briscola, poste a guardia della capanna.





Questo presepe, che porta con sé un messaggio storico e attualissimo, ovvero l’uso intelligente ed estetico della natura, oggi è un laboratorio didattico molto richiesto nelle scuole di tutta la regione. Di anno in anno la mostra si arricchisce di nuove personali interpretazioni della natività a cui tutti possono contribuire usando ogni sorta di tecnica e privilegiando materiali naturali o di recupero. Le opere possono essere consegnate presso l’Ecomuseo durante gli orari di apertura o su appuntamento e naturalmente saranno restituite al termine della mostra.

Il percorso espositivo si snoderà tra le sale al piano terra del museo e all’interno della suggestiva capanna in canna palustre dell’etnoparco, tra visioni personali, più in linea con la tradizione, alternate a opere più estrose e originali che colgono sempre appieno lo spirito del presepe. La mostra sarà visitabile fino al 6 febbraio 2022.

La mostra

Ingresso libero; sempre a ingresso libero per tutta la durata della mostra sarà possibile visitare anche il museo.

Orari di apertura: da martedì a venerdì ore 9-13; sabato ore 9-13 e 15-18; domenica ore 10-13 e 15-18. Chiuso il lunedì.

Su richiesta sarà possibile prenotare visite guidate per scolaresche e comitive. Per l’accesso è obbligatorio essere in possesso del Green pass.

Informazioni:

Ecomuseo delle Erbe Palustri, via Ungaretti 1, Villanova di Bagnacavallo – Tel. 0545 47122 / 0545 280920, mail erbepalustri@comune.bagnacavallo.ra.it – erbepalustri.associazione@gmail.com, sito www.ecomuseoerbepalustri.it – www.erbepalustri.it.