Bagnacavallo. Le nuove proposte della stagione invernale al Cinema di Palazzo Vecchio

Mercoledì 8 dicembre verrà proiettata la versione restaurata in 4K di uno dei capolavori di David Lynch, “Mulholland Drive” del 2001, per la rassegna Il Cinema ritrovato, e giovedì 9 “Il regno” di Rodrigo Sorogoyen (Spagna, 2018) nell’ambito della rassegna di Filmeeting Metropolis: viaggio per l’Europa attraverso il cinema (ingresso gratuito).

Il film del weekend 10, 11 e 12 dicembre sarà invece Madres paralelas del grande regista spagnolo Pedro Almodovar.

La prossima settimana, il 14 e il 15 dicembre tornerà La Grande Arte al Cinema con Venezia – Infinita avanguardia di Michele Mally mentre nel weekend sarà proposto The French Dispatch di Wes Anderson (17, 18 e 19 dicembre). La rassegna Cinema di Palazzo Vecchio è curata per il Comune dal Cinecircolo Fuoriquadro.

Biglietti: 6 euro (intero) e 5 euro (ridotto under 14, over 65, studenti universitari).

Biglietti film Nexo Digital: 10 euro (intero) e 8 euro (ridotto secondo disposizioni Nexo Digital).

Le proiezioni iniziano alle 21. Obbligatori Green pass e mascherina. La sala di Palazzo Vecchio è in piazza della Libertà 5 a Bagnacavallo.