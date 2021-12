Fondazione Cassa di Ravenna sostiene progetto editoriale “Dietro le quinte di Palazzo Rasponi. Tra storia e memoria”

La Fondazione Cassa di Ravenna ha sostenuto il progetto editoriale “Dietro le quinte di Palazzo Rasponi. Tra storia e memoria” di Osiride Guerrini e Laura Montanari. “Una grande soddisfazione, per il nuovo, importante, progetto editoriale promosso da Sbc edizioni di Brunello Cavalli” afferma il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, Ernesto Giuseppe Alfieri. Nella presentazione Antonio Patuelli, presidente della Cassa di Ravenna Spa ed il Presidente Alfieri ricordano come nel volume “Le autrici, con il rigore della ricerca storica, con un paziente lavoro di ricostruzione spazio-temporale, offrano una chiave di lettura per comprendere la complessità del divenire di una città, recuperando i diversi aspetti della forma urbis. E’ un libro originale, che sa abilmente coniugare la documentazione, frutto di indagine storica, archivistica e archeologica, con la memoria di chi ha vissuto e frequentato la zona”.

Il libro

Nel centro storico di Ravenna, a ridosso di Piazza Kennedy e Palazzo Rasponi dalle Teste, c’è un reticolo di strade che si snoda dietro, a formare un piccolo quartiere ricco di storia e di suggestioni. Con il saggio, “Dietro le quinte di palazzo Rasponi”, Osiride Guerrini e Laura Montanari ne narrano l’evoluzione storica, dai giorni nostri risalendo fino all’ antico oppidum romano. La attuale piazza Kennedy, come palcoscenico del grande Palazzo Rasponi e le vie “dietro le quinte” hanno storie da raccontare che riconducono ad un passato recente o remoto, di cui molteplici segni si possono cogliere camminando e osservando con sguardo accorto e curioso, da verificare sulla base di fonti scritte e iconografiche, ma anche recuperando la memoria popolare.

Qui Via Luca Longhi, “già strada del Ghetto”, ci racconta una storia nella storia: quella della presenza degli ebrei a Ravenna, confinati nel XVI secolo in una zona della città, degradata e marginale per la perdita di ruoli comprimari e per le trasformazioni del paesaggio urbano legate ai corsi d’acqua interni. Ma c’è anche la storia della Ravenna del potere. Quello dei Rasponi innanzitutto, che dominarono incontrastati per secoli la città e il suo circondario ed edificarono i loro palazzi nell’area urbana che poi si aprì ad una vasta piazza, l’odierna Piazza Kennedy.

“Che il centro storico di Ravenna fosse bellissimo e ricco di fascino era indubbio, ma con questo saggio le autrici portano il lettore in una dimensione che va oltre la bellezza formale degli edifici: lo scritto caratterizza un entusiasmante viaggio nel tempo tra storia e memoria che fa tappa in tutte le epoche più caratterizzanti della nostra città”, scrive nella prefazione il Sindaco, Michele de Pascale.

GLI AUTORI: