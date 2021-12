Natale sotto l’albero con musica, ballo e artisti di strada, in piazza del Popolo a Ravenna

Ritorna in Piazza del Popolo la rassegna “Natale sotto l’albero” promossa dal Comitato Spasso in Ravenna con la collaborazione di Alessandra D’Imperio.

Sarà un ricco programma di intrattenimento per tutta la famiglia che coinvolgerà le scuole di musica, di ballo ed gli artisti di strada della nostra città. La rassegna partirà mercoledì 8 dicembre e si concluderà giovedì 6 gennaio.

Ad aprire le piste saranno i ragazzi del Gruppo Folk italiano “alla Casadei” della Scuola di Ballo Malpassi che si esibiranno mercoledì 8 dicembre dalle ore 11.00. Una loro seconda esibizione è prevista lunedì 27 dicembre dalle ore 17.00

Nel pomeriggio dell’8 dicembre, alle ore 17.00, sarà la volta della Scuola di musica “Centro Mousikè” con il coro “To be Choir” diretto da Valentina Cortesi.

Il Centro Mousikè tornerà anche sabato 11 dicembre, sempre alle ore 17.00, con il saggio degli allievi. Sempre sabato 11 dicembre, ma nella mattinata dalle ore 11.00, si terrà l’esibizione degli allievi della scuola di ballo “ You and me danza sportiva”

Domenica 12 dicembre, alle ore 17.00, Billo Circus, alias Enrico Astolfi, coinvolgerà il pubblico di grandi e bambini. Il circo di Billo ritornerà anche a Natale, come da consuetudine, con uno spettacolo alle ore 17.00

Domenica 19 dicembre, alle ore 17.00, sarà il turno di Edera Ravenna con l’esibizione delle ginnaste agoniste della sezione ritmica.

Venerdì 24 dicembre, dalle ore 16.00, Piazza del Popolo sarà animata dai balli country della scuola di ballo Free To Dance.

Ultimo appuntamento sarà quello con le Befane in Vespa a cura del Vespa Club Romagna previsto per il 6 gennaio alle ore 15.00