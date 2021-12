Russi, l’8 dicembre il concerto del gruppo Voices of Joy Gospel Choir

Mercoledì 8 dicembre alle 17.00, sotto l’albero di Natale allestito dall’Amministrazione comunale in piazza Dante, a Russi, il gruppo Voices of Joy Gospel Choir terrà il primo concerto del Winter Tour 2021 con musiche della tradizione Gospel e canti di Natale diretti dalla M° Daniela Peroni. A 20 anni dalla sua fondazione, il Coro Voices of Joy puo’ contare su circa 70 coristi e realizza il desiderio di cantare la gioia, la preghiera e l’atmosfera di festa. I canti Gospel, enfatizzati dai movimenti del corpo nelle argentee tuniche, trasmettono una speciale energia creando un grande coinvolgimento del pubblico.

Il Gospel (in inglese “Vangelo”) affonda le sue radici negli spirituals, i tipici canti di matrice religiosa che gli schiavi afro-americani intonavano durante le loro lunghe giornate di lavoro nelle piantagioni, successivamente integrati con i messaggi cristiani ed i contenuti della Bibbia, che hanno contribuito ad arricchire il repertorio fino a quello attuale. Con all’attivo quasi 200 concerti comprese tante iniziative benefiche, il Coro Voices of Joy è una realtà consolidata che incarna la continuazione di questo percorso, testimoniando la speranza per un futuro migliore.

Tutti i concerti si terranno nel pieno rispetto delle norme AntiCovid19.

Per info: Associazione Voices of Joy – tel. 3394888856