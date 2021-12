La Misura del Tempo, con Aldo Scapoli, per Usciamo a Riveder le Stelle episodio 6 del Gruppo Astrofili Faenza

Giovedì 9 dicembre torna l’appuntamento mensile aperto al pubblico del Gruppo Astrofili Faenza, presso la sede in Via Zauli Naldi 2 a Faenza (ingresso dal terrazzo della palestra delle scuole Carchidio-Strocchi).

L’incontro sarà anche trasmesso in diretta su YouTube, e sarà la sesta puntata della serie “Usciamo a Riveder le Stelle”.

In apertura, dalle 20, nuvole permettendo, osservazione guidata del cielo, ad occhio nudo e con binocoli e telescopi.

Dalle 21 interverrà l’ospite Aldo Scapoli, ingegnere, ex docente di tecnologia meccanica e collaboratore della “Libera Università per Adulti” e della “Palestra della Scienza” di Faenza. L’argomento è “La Misura del Tempo: viaggio nell’evoluzione del nostro calendario”. Questo intervento sarà anche trasmesso in diretta su YouTube dalle 21, all’indirizzo https://youtube.com/astrofaenza/live

Successivamente alla diretta, il video potrà essere visto all’indirizzo https://youtu.be/O0whbPzR1Ik

A seguire, dalle 22, riprende l’osservazione del cielo con i presenti, meteo permettendo.

L’intervento si svolge al chiuso, e nel rispetto delle norme vigenti, per l’accesso sarà richiesto il green pass. La capienza è limitata, ed è necessaria la prenotazione attraverso la pagina Facebook del Gruppo Astrofili Faenza (https://facebook.com/astrofaenza) oppure attraverso i contatti telefonici sul sito https://www.astrofaenza.it

L’osservazione del cielo all’inizio e alla fine dell’incontro, si svolgerà all’aperto, solo in caso di condizioni meteo favorevoli. È comunque richiesta la prenotazione.