A Bagnacavallo e Villanova un nuovo fine settimana di eventi natalizi sabato 11 e domenica 12 dicembre

Un nuovo fine settimana di eventi natalizi attende Bagnacavallo e Villanova sabato 11 e domenica 12 dicembre.

Si partirà sabato 11 dicembre dal capoluogo, dove alle 10 è in programma alla Biblioteca Taroni una lettura animata con i lettori volontari dell’associazione Comunicando e un laboratorio artistico con Margherita Tedaldi.

Nel pomeriggio, il Giardino d’inverno di piazza della Libertà si animerà grazie alle associazioni sportive. Dalle 14.45 ci si ritroverà per la partenza del flash mob di danza con Beat Ballet asd, che poi si sposterà nelle vie del centro storico. Sempre in piazza, il Bagnacavallo Calcio proporrà dalle 15.30 Giocando sotto l’albero, percorso di esercizi con ostacoli e un piccolo campetto per far conoscere e sperimentare lo sport del calcio, e sarà presente l’Avis comunale per presentare le proprie attività e distribuire gadget ai presenti.

Domenica 12 dicembre si inizierà fin dal mattino, a Villanova, con la Piccola Fiera di Natale, mercatino della solidarietà e della creatività locale, giochi e laboratori per bambini, caccia al tesoro fotografica e animazione musicale con il gruppo “La Bandega”. L’iniziativa, che proseguirà per tutta la giornata, è coordinata dall’associazione culturale Civiltà delle Erbe Palustri con il Consiglio di Zona e le associazioni villanovesi.

Alle 15 Sala Oriani, a Bagnacavallo, ospiterà Spirito e materia d’inverno, promosso da Pro Loco Bagnacavallo e Auser in collaborazione con l’Istituto comprensivo Berti. Saranno premiati studentesse e studenti della scuola secondaria di primo grado che nell’anno scolastico 2020/2021 si sono diplomati con il massimo dei voti. Il pomeriggio sarà accompagnato dalla musica dell’associazione Doremi e si concluderà con una degustazione di prodotti del territorio.

In piazza dalle 15 si terrà L’isolarte, laboratorio di addobbi natalizi in ceramica con l’associazione L’isola che non c’è. Alle 17 ci sarà spazio per il teatro con la rassegna Favole, a cura di Accademia Perduta/Romagna Teatri. Andrà in scena Il seme magico, spettacolo per bambine e bambini della Compagnia Perdavvero.

La giornata si concluderà alle 20.30 alla Bottega dello Sguardo di via Farini, che proporrà Luci e voci per Santa Lucia, una serata con Ambra D’Amico per aspettare Santa Lucia, fra leggende, tradizioni e canti, piccoli doni e un brindisi ben augurale offerto dal Borgo dei Sogni.

Saranno inoltre visitabili per tutto il fine settimana la mostra Come una fiamma bruciante. La Commedia di Dante secondo Aligi Sassu al Museo Civico delle Cappuccine, L’ultima neve sotto il portico del Municipio e l’esposizione di presepi creativi della tradizione locale La Capanna del Bambinello all’Ecomuseo delle Erbe Palustri.

Le iniziative si svolgeranno nel rispetto delle normative anti Covid-19. Il calendario di eventi Bagnacavallo d’inverno è coordinato dal Comune con la collaborazione della rete “Bagnacavallo fa Centro”, delle associazioni e degli operatori culturali del territorio e dei Consigli di zona.

Informazioni e programma completo: 0545 280889 – www.comune.bagnacavallo.ra.it – cultura@comune.bagnacavallo.ra.it – Fb: Comune Bagnacavallo