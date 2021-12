Moni Ovadia incontra il pubblico sabato 11 dicembre alle 18 alla Sala Corelli del Teatro Alighieri

In occasione dello spettacolo Cabaret Yiddish, ospite de La Stagione dei Teatri al Teatro Alighieri fino a domenica 12 dicembre, Moni Ovadia incontra il pubblico sabato 11 dicembre alle 18 in Sala Corelli in dialogo con Franco Masotti, direttore artistico di Ravenna Festival. L’ingresso è libero.

A TEATRO IN SICUREZZA – Ogni attività verrà svolta nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione e contenimento del Covid-19. Dal 6 agosto, in base all’art. 3 DL n.105 23/07/2021, per accedere ai luoghi di spettacolo è necessario, oltre all’obbligo di indossare la mascherina, avere il Green Pass.