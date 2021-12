Sette artisti dell’Associazione Culturale BiART Gallery allo spazio espositivo Ma-Se di Lugo

Nello spazio espositivo Ma-Se in via Foro Boario 83 a Lugo, domenica 12 dicembre 2021, l’Associazione Culturale BiART Gallery presenta un piccolo ma significativo panorama del lavoro realizzato da sette suoi artisti, a testimonianza dell’attività di studio e innovazione messa in atto da questo gruppo in ambito incisorio. Le opere esposte sono il risultato di una intensa attività, coordinata da Liliana Santandrea, portata avanti giorno dopo giorno nella consapevolezza che la grafica, come tutti i linguaggi, si deve rinnovare continuamente, alimentata dalle sperimentazioni , ma senza mai perdere di vista le proprie origini e funzione.

Gli Artisti esposti: Aldo Burattoni, Franca Faedi, Pasquale Golia, Vittoria Nardiello, Fernando Orrico, Monica Pirazzoli, Liliana Santandrea.