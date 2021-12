Lavezzola. A Villa Verlicchi inaugurate due esposizioni: una personale di Marco Gagliardi e la mostra di libri d’artista pubblicati dalle Edizioni dell’Angelo

In occasione delle festività natalizie, si inaugurano oggi sabato 11 dicembre due mostre a Villa Verlicchi a Lavezzola. Le mostre saranno aperte il martedì (15 -18) e sabato e domenica (15,30 -17,30).

La prima occupa gli spazi del Museo C.A.B.A. (Conselice Art Book Artist): ed è la mostra dei libri d’artista pubblicati dalle Edizioni dell’Angelo e conservati in archivio.

Le Edizioni dell’Angelo nascono a Palermo nel 1994 dalla volontà di due amici – Alberto Randisi bibliotecario, scrittore e traduttore amante dei libri e Vincenzo Piazza, artista e raffinatissimo incisore – e si caratterizzano per pubblicazioni assai curate nelle scelte editoriali: che offrono il piacere di un incontro tra la parola e il segno, sposando gli elementi letterari e grafici in una perfetta congiunzione racchiusa in poche pagine dall’inconfondibile veste di sobria eleganza. I testi spaziano da antichissimi versi in arabo e cinese ai poeti contemporanei, mentre per gli artisti s’intendono privilegiare quegli incisori siciliani che rappresentano un’eccellenza riconosciuta anche a livello internazionale.

Le plaquettes pubblicate dalle Edizioni dell’Angelo – caratterizzate dalla semplicità e al contempo raffinate nell’impaginazione, nella scelta dei caratteri da stampa e nelle legature – sono stampate su preziose carte, in tiratura numerata dall’artista che firma l’incisione e dal poeta o dal traduttore che autografa il colophon.

Libri d’artista che comunicano fascino e curiosità, dove l’incisione non è concepita come semplice illustrazione ma come parte integrante del messaggio, dove l’artista diventa scrittore per immagini, per significati e stili secondo la propria sensibilità

La seconda mostra è una personale di Marco Gagliardi, lavezzolese, il cui lavoro è sempre in bilico tra sacro e profano. Le sue opere sul tema della Natività sono state selezionate ed esposte a Roma a Città del Vaticano in diverse edizioni della mostra “100 presepi in Vaticano” e in altre città italiane come Assisi nella basilica della Sacra Porziuncola nel 2019, e a Bologna presso le basiliche di San Petronio, San Francesco e Santa Maria Della Vita.

Creazioni raffinate e rifinite nei minimi particolari, con cura maniacale: per realizzarle Gagliardi si ispira al mondo dell’arte, con particolare interesse per quella sacra dal 1300 al 1500. Ma il suo lavoro non si esaurisce al soggetto sacro: realizza infatti creazioni artistiche e artigianali votate alla decorazione e alla fruizione estetica, dà nuova vita ad oggetti inutilizzati che trasforma decorandoli e vivacizzandoli, anche attraverso l’uso di materiali di riciclo, restaura mobili d’epoca e vecchie cornici e presso il suo laboratorio privato tiene corsi di paste modellabili e di tecnica shabby rivolti ad associazioni e a singole persone.