L’ISSM “G.Verdi” di Ravenna organizza audizioni per il Coro da Camera 1685: venerdì 17 dicembre e sabato 18 dicembre

L’ISSM “G.Verdi” organizza le audizioni per sole voci maschili – tenori, baritoni e bassi – per il Coro da Camera 1685 diretto da Antonio Greco.

“Attivo dal 2018, il Coro da Camera ha partecipato alla rassegna “Fiori Musicali”, con un programma che ha spaziato dalle cantate barocche a brani degli allievi della classe di composizione. Ha inoltre partecipato a due edizioni del Ravenna Festival: collaborando con il celeberrimo gruppo vocale Tallis Scholars e prendendo parte all’opera “Teodora”, composta da Mauro Montalbetti per la regia di Barbara Roganti – spiegano dal Verdi -. Il coro, oltre a rappresentare un alto valore formativo per gli allievi che ne costituiscono l’organico, è un prezioso strumento di sperimentazione per gli studenti di direzione di coro e per quelli della classe di composizione.

Le audizioni prevedono l’esecuzione di un brano cantato, una lettura cantata a prima vista e un vocalizzo proposto dalla commissione.

Il bando integrale con le modalità di selezione e la relativa modulistica è disponibile sul sito dell’ISSM “G. Verdi” www.verdiravenna.it nella sezione News. Le domande di ammissione dovranno pervenire alla Segreteria entro le ore 12 del 16 dicembre.