Mercatini, libri, musica e danza: tante iniziative a Castel Bolognese per la settimana che anticipa il Natale

Parte la terza settimana (lunedì 13 – domenica 19 dicembre) del calendario A Castello per Natale, iniziative natalizie promosso dall’assessorato alla cultura del Comune di Castel Bolognese con proposte istituzionali, dell’associazionismo locale e dei commercianti.

Mercoledì 15, alle ore 21.00, nella Chiesa di Santa Maria della Misericordia, l’associazione La Corelli – che gestisce la locale Scuola comunale di musica Nicola Utili – propone l’Ensemble Tempo Primo in Lo schiaccianoci, musiche della Suite da Lo Schiaccianoci, narrazione a cura di Teresa Maria Federici, direttore Jacopo Rivani.

Giovedì 16, alle ore 20.45, sempre nella Chiesa di Santa Maria della Misericordia, gli allievi di La nuova nel tradizionale si esibiranno nel Saggio natalizio.

Sabato 18, come nel precedente week-end, molte le iniziative in tutto l’arco della giornata: alle ore 10.30, nella sala della Biblioteca comunale Luigi Dal Pane, terzo appuntamento con la rassegna Un Castello di libri: l’autore Luca Billi presenta la lettura scenica del libro Una mucca alla finestra (Villaggio Maori, 2020) con l’intervento di Zaira Giangreco; nel pomeriggio, dalle ore 14.00 alle ore 19.00 in piazza Bernardi i banchetti presenti propongono L’angolo di natale: l’officina del saper fare mercatino natalizio di artigiani creativi a cura dell’associazione L’Angolo con la partecipazione dell’Associazione Genitori, Vin brulé e giochi di Slam Drunk Basket e Cagnina di Romagna e zucarèn di Pro Loco Castel Bolognese.

Alberi Persone Musica è la proposta dell’Associazione di cuori in collaborazione con Amici del fiume Senio e Associazione Pietro Costa: concerto itinerante dei Musicanti Improvvisi e l’omaggio di piante nell’ambito del progetto regionale Mettiamo radici per il futuro.

Il Comune di Castel Bolognese è attivo per la seconda volta in piazza con gli eco-giochi Giochi di una volta di Ludopuzzle (ore 14.30 – 19.00); alle ore 16.00, da piazza Bernardi al Chiostro della residenza comunale parata del Teatro Due Mondi in Le nuove avventure dei Musicanti di Brema, spettacolo per ragazzi e famiglia (6 -14 anni); infine, alle ore 17.30, si torna in biblioteca con la quarta proposta della rassegna Un Castello di libri incontri con gli autori: Maria Pia Timo presenta Piada e piadina. Guida sentimentale a chioschi, botteghe e baracchine di Romagna (Polaris, 2021) con la partecipazione dell’assessore alla cultura Luca Selvatici.

Domenica 19, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, iniziativa a cura del Museo Civico: ritrovo nella Chiesa di San Sebastiano per la visita guidata Un’ora nella storia con Paolo Grandi (su prenotazione); nel pomeriggio, alle ore 16.00, Sala espositiva, l’Auser Centro sociale La Torre inaugura la Mostra dei presepi a cura di Giorgio Masotti (fino al 6 gennaio); dalle ore 17.00 alle ore 19.00, Teatrino del vecchio mercato, Agorà Danza presenta A lezione con me, brevi saggi dimostrativi degli allievi più giovani (ingresso libero con precedenza alla famiglie).

Accesso agli spettacoli con certificazione verde nel rispetto delle normative vigenti. Approfondimenti e aggiornamenti per emergenza sanitaria tramite i contatti degli organizzatori: Biblioteca comunale Luigi Dal Pane | FB biblioteca@comune.castelbolognese.ra.it tel. 0546 655827

Il Comune ringrazia sentitamente per il sostegno economico: CON.AMI

Consorzio Azienda Multiservizi Intercomunale www.con.ami.it