“Augusto Simonini nella cultura del ’900”: nel centenario della nascita un libro delle Edizioni del Girasole

Fra le novità di Natale 2021 pubblicate dalle Edizioni del Girasole c’è anche un volume dedicato ad Augusto Simonini – curato dai figli Laura e Ivan Simonini, con un’introduzione di Franco Cardini – nel centenario della nascita. “Augusto Simonini nella cultura del ’900” questo il titolo della pubblicazione nella collana Girasole Documenti, con 144 pagine e oltre 90 illustrazioni.

Il volume raccoglie testimonianze di Chiara Arcozzi, Rita Arfelli, Daniela Barbanti, Claudio Battistini, Beatrice Brandolini, Marta Bustacchini, Rosa Maria Galli, Camilla Giorgini, Corrado Liverani, Claudia Malagola, Oscar Manzelli, Andrea Maramotti, Giulia Massani Madia, Fulvia Missiroli, Franco Mollia, Giorgio Montanari, Rita Montanari, Aldo Preda, Lidia Ricci Lucchi, Sergio Sansoni, Aldo Savini, Renata Senni, Costantino Vighele, Giacomo Zama.

Nell’introduzione scrive Franco Cardini: “È la Romagna ad aver informato profondamente la personalità e l’opera di Augusto Simonini, nativo della gloriosa Castelvetro matildica e modenese celebre per il suo cittadino Ludovico e per il soggiorno trascorsovi da parte di Torquato Tasso. Negli Anni Sessanta la sua nuova cittadinanza ravennate lo aveva con ogni evidenza affascinato. Era pieno d’interesse per la storia di quella città e della sua funzione di “semicapitale bizantina” in quanto centro di un esarcato sostenuto da un’autocefalia religiosa ch’era quasi – ecclesialmente parlando – una forma d’indipendenza liturgico-disciplinare. Ma i suoi due grandi lavori storici ancor oggi noti e apprezzati (La Chiesa ravennate. Splendore e tramonto di una metropoli, edita nel 1964 grazie al supporto del Monte di Ravenna; e Autocefalia ed esarcato in Italia, edita nel 1969 dall’editore ravennate “storico”, Longo), espressione fra l’altro dei suoi crescenti interessi relativi alla storia delle eresie, si erano andati accompagnando a una crescita delle sue competenze e – possiamo dirlo – della sua passione per i problemi linguistici, stilistici ed estetici. Ne era scaturito, nel 1968, un ampio e sostanzioso volume ch’era nei suoi ambiziosi e tutt’altro che malriposti propositi ben più di un manuale, la Storia dei movimenti estetici nella cultura italiana: un’opera impegnata che trovò un editore prestigioso, Sansoni di Firenze… fino al suo lavoro a vari livelli più impegnativo e coraggioso, Il linguaggio di Mussolini… se meno precoce e meno repentina fosse stata la conclusione della sua vita, ci avrebbe senza dubbio fornito altre prove della sua originalità e della sua energia intellettuale. Anche per questo è profondamente opportuno richiamarne l’esperienza ed onorarne l’opera.”

Augusto Simonini (Castelvetro di Modena 12 gennaio 1921 – Rimini 2 dicembre 1983)

Finita la guerra (aveva fatto una leva di due anni e mezzo in Grecia guadagnandosi una medaglia al valore) inizia presto a insegnare a Vignola per trasferirsi poi con tutta la famiglia dove lo portavano gli incarichi di docenza: Modena, Reggio Emilia, Forlì, Parma, Ravenna (dove insegna per tutti gli anni ’60 all’Istituto Magistrale “Margherita di Savoia” e diviene in seguito Preside del Liceo Scientifico “Oriani”), Rimini come preside del Liceo Scientifico “Serpieri”.

Tante le sue pubblicazioni. La Chiesa ravennate. Splendore e tramonto di una metropoli (1964, Monte di Ravenna) il primo studio organico sulla Chiesa ravennate, che per quasi 1000 anni contese alla Chiesa di Roma il dominio sulla cristianità, tanto che gli Arcivescovi di Ravenna si facevano chiamare Papa, avevano giurisdizione su tutta l’Emilia e gran parte del nord e del centro Italia e godevano di ricchissimi possedimenti ovunque, persino in Sicilia.

Storia dei movimenti estetici nella cultura italiana (1968, Sansoni Firenze, 2a edizione 1985) colma una lacuna molto avvertita tra gli studiosi e ha larga diffusione nelle scuole e università; La questione della lingua e il suo fondamento estetico (1969, Calderini Bologna) con cui si guadagnò da Giacomo Devoto un’ampia recensione di cui si riporta un breve passo: Nell’affermare la sovranità del contesto l’autore si mette immediatamente su un piano elevato. Personalmente ho avuto modo di esaltare il valore della parola isolata, ma in questo atteggiamento non mi metto in contrasto né con Croce né con Simonini, di fronte al quale si può spesso dissentire e sempre si prova rispetto. Il principe del dizionario italiano definisce Augusto Simonini la voce dello strutturalismo temperato a sottolineare le doti di elasticità ed equilibrio nell’applicare alle opere letterarie il metodo dell’analisi strutturale. Queste doti non impedirono ad Augusto Simonini di affermare che grammatiche e vocabolari sono incompetenti a dirimere le questioni della lingua.

Il linguaggio di Mussolini (1978, Bompiani Milano) è la prima opera sistematica su Benito Mussolini scrittore, giornalista e oratore, avvia la stagione tutt’oggi florida dei saggi sulle tecniche di comunicazione del Duce e del fascismo e viene rieditato nel 2004 nella collana “Il campo semiotico” diretta da Umberto Eco, con prefazione di Omar Calabrese; Cent’anni di riviste. La vittoria della critica sulla letteratura (1993, Calderini Bologna) esce postumo nel decennale della morte di Augusto Simonini e ripercorre l’incessante susseguirsi di riviste letterarie nel ’900, spia del prevalere della riflessione critica sulla creazione fantastica: il ragionare di letteratura prevale sul fare letteratura.

Negli anni ’70 Augusto Simonini collabora a diverse riviste scientifico-letterarie come “L’arcidialogo”, “Generazione zero”, “Il lettore di provincia”, “Civiltà delle macchine”, redige numerose voci del “Dizionario dei Concili” della Pontificia Università Lateranense, cura il Quattrocento, il Cinquecento, il Seicento della “Letteratura Italiana Calderini” che si avvale del contributo di altri valenti studiosi come Renato Bertacchini, Giuliano Manacorda e Achille Tartaro e avrà poi varie riedizioni.

Piedi alla luna, scritto da Augusto Simonini nel 1948, non trova editori nel difficile clima post-bellico, riposa per quarant’anni in un cassetto e (su impulso dei figli Laura e Ivan) è pubblicato postumo nel 1989 dall’Editore Longo di Ravenna.