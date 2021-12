Laboratorio per bambini all’Innesto di Ravenna

Domenica 19 dicembre dalle 16alle 18 negli spazi dell’associazione culturale Innesto in via S. Alberto 19 a Ravenna verrà proposta un’attività didattica “Luci nel bosco” per bambini dai 5 ai 9 anni in occasione della mostra “Meristema” di Iside Calcagnile inaugurata lo scorso 4 dicembre.

Il laboratorio sarà tenuto da Stefania Rubbini, presidente dell’associazione ed educatrice museale di professione e Michela Galizia, laureata presso l’accademia di Bologna in Didattica e mediazione culturale del patrimonio artistico. Entrambe collaborano con diverse realtà culturali tra Ferrara e Bologna con l’associazione “Stenza titolo”, tra le loro esperienze lavorative attuali il Mambo (Museo d’arte moderna di Bologna) e la Fondazione MAST.

Iside Calcagnide si forma presso le Accademie di Belle Arti di Bologna e Venezia interconnettendo pittura, scrittura e installazione sino ad articolare una prassi ecologica ecosofica fondata sulla relazione e non-contrapposizione di linguaggi eterogenei.

Nella sua pratica isola gli elementi per originarne una fisiologia diversa, riduce in frammenti corpi complessi per riscoprirne un andamento, una peculiarità poco dichiarata. Raccoglie materiali organici ne crea dispositivi segnici, reliquiari organici e architetture complesse.

La mostra in essere di Iside Calcagnile, che insieme a Stefania e Michela condurrà l’attività, si presta ad un lavoro immersivo a 360 gradi. Il percorso didattico sarà diviso in due parti, la prima esperienziale all’interno dello spazio, un momento in cui esplorare ed esperire il lavoro di Iside con i cinque sensi, per poi evolversi in un’attività laboratoriale di restituzione che i partecipanti potranno portare con sé una volta conclusa, passando per la narrativa e l’illustrazione.

Terminata l’attività sarà offerta una merenda a genitori e bambini.

La quota di partecipazione è di 10 €.

L’attività sarà consentita ad un massimo di 8 partecipanti in ottemperanza alle disposizioni anticovid, percui è necessaria la prenotazione via mail a info@innestospazidirierca.it.