Lugo. Settimana alla biblioteca Trisi: Nicoletta Ciani presenta “Alba” e “La Biblioteca incontra…” con Chiara Ficarelli

La settimana alla Biblioteca Trisi di Lugo annovera due appuntamenti in particolare, partendo giovedì 16 dicembre dalle 17.30 in sala Codazzi con Nicoletta Ciani che presenterà “Alba” (Il seme bianco, 2021). La scrittrice Nicoletta Ciani vive nella campagna faentina e insegna diritto nell’Istituto Tecnico Oriani di Faenza. Appassionata lettrice e per anni libraia, oltre all’insegnamento e alla scrittura, concentra le sue attenzioni al potenziale terapeutico della letteratura e organizza incontri di biblioterapia presso librerie, biblioteche e associazioni. Ha ottenuto premi e riconoscimenti in diversi concorsi letterari e pubblicato racconti e poesie in riviste e antologie. Nel 2019 si è distinta con il breve romanzo “L’avvocato Piero Stabile”.

Di seguito la trama del libro: Alba, confinata in casa per via di un’infermità, trascorre il suo tempo senza rimpianti contemplando il giardino, leggendo, scrivendo lettere d’amore al marito scomparso e vivendo con gioia e intensità i momenti in compagnia del nipote Alessandro. L’equilibrio raggiunto si spezza quando la sua unica figlia Anna si ammala e lei, che ha fatto della cura di sé e degli altri il perno della propria vita, si ritrova in balia di un sentimento di rabbia e di impotenza che mortifica la sua indole ottimista. Con l’aiuto garbato di Rosa, un’amica di infanzia, e l’amore per le piante e per la poesia, la protagonista cercherà di trasformare il dolore feroce che prova in un dolore dolce e di ritrovare il gusto dell’attesa di ogni nuova alba.

Sabato 18 dicembre, invece, dalle 10 (primo turno) e ore 11 (secondo turno) sono previste storie, libri e musica sotto l’albero nella sezione ragazzi. “La Biblioteca incontra…” di Chiara Ficarelli. L’illustratrice presenterà il libro “Lorenzo passatempo” (Pulce edizioni, 2021). A seguire condurrà il laboratorio “Il mio passatempo”, dove ogni partecipante costruirà il suo personale passatempo. Per bambini da 4 a 7 anni.

Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi alla Sezione ragazzi della Biblioteca, chiamando lo 0545 38558 (lunedì-venerdì 14.30-18.30, sabato 9 – 12.30) o inviare una e-mail a trisiragazzi@comune.lugo.ra.it. Per partecipare sarà necessario essere in possesso del Green Pass valido.

In arrivo: Trisi in gioco

In biblioteca si continua a giocare! Dopo il successo delle passate edizioni dedicate ai più piccoli, tornano due nuovi appuntamenti con i giochi da tavolo rivolti a giovani e adulti, dai 13 anni in su.

La Biblioteca Trisi, in collaborazione con Educatori Ludici, proporrà due appuntamenti volti a promuovere il gioco da tavolo come strumento educativo, di crescita, comunicazione e interazione sociale. Saranno proposti giochi da tavolo, giochi in scatola, giochi di società, giochi strutturati, giochi cosiddetti “intelligenti rivolti non solo a bambini, ma concepiti e realizzati per essere giocati anche da persone adulte.

Gli incontri si terranno il 22 dicembre e il 3 gennaio 2022, a partire dalle ore 17 in Biblioteca. Visto il numero di posti limitati, per partecipare agli eventi sarà necessario prenotare ed essere in possesso del Green Pass.

Per ulteriori informazioni contattare lo 0545 38556 o inviare una e-mail a trisi@comune.lugo.ra.it.

Mostra “IL TEMPO 24×24”

Dal 2 dicembre all’8 gennaio 2022, Biblioteca Trisi.

#congliocchideibambini è un progetto che, grazie all’illustrazione, guarda il mondo dal punto di vista dei più piccoli. È nato in un periodo storico difficile e dimostra come la realtà dell’illustrazione per l’infanzia sia una bellissima rete fatta di solidarietà e connessioni.

Nell’ambito di questo progetto, all’interno della Biblioteca Trisi è stata inaugurata la mostra IL TEMPO 24×24, curata dalla mediatrice letteraria Carmen Plaza.

24 illustratori e illustratrici hanno dato vita alla mostra, in un viaggio attraverso le emozioni, con uno sguardo sospeso in un presente, ricordando un passato ed aspettando un futuro. 24 scrittori e scrittrici hanno composto i testi che accompagnano le tavole illustrate portandoci attraverso le parole in una riflessione …Cosa abbiamo fatto del nostro tempo?

La mostra sarà visitabile fino all’8 gennaio 2022 durante gli orari di apertura della Biblioteca.