Ultimo appuntamento in biblioteca a Cervia con “Quaderni di viaggio”

Ultimo appuntamento del 2021 per la rassegna “Quaderni di viaggio”, giunta quest’anno alla decima edizione. Mercoledì 15 dicembre alle ore 20.45, in Biblioteca (Circonvallazione Sacchetti 111).

In occasione del settecentesimo anniversario della scomparsa del Sommo Poeta, Gian Maria Bartolucci presenta “Su quel famoso naso adunco”, una rielaborazione in chiave contemporanea del viaggio ultraterreno di Dante. Nell’opera l’autore contamina il tema della discesa dantesca agli inferi con quello dell’antiviaggio, rappresentato dalla nostra forzata clausura, azzardando una sintesi che tenta di interpretare il lockdown come un’occasione offertaci dalla (mala)sorte per addentrarci in un viaggio intrigante e pericoloso sul fondo di noi stessi.

Questo inusuale appuntamento con Quaderni di Viaggio, visibile anche in streaming attraverso la pagina Facebook della biblioteca, sarà introdotto da Sara Baldini, guida turistica specializzata in itinerari danteschi, e accompagnato dalla chitarra di Sergio Battistini.

Per partecipare all’incontro in presenza è obbligatorio il Green Pass. L’incontro verrà trasmesso anche in diretta Facebook.

Per informazioni: biblioteca@comunecervia.it; 0544-979384