A Cotignola arriva “Miracolo a Cotignyork”: musica e intrattenimento in piazza Vittorio Emanuele

Da venerdì 17 a domenica 19 dicembre in piazza Vittorio Emanuele II a Cotignola ci sarà “Miracolo a Cotignyork“, con musica, intrattenimento per tutte le età e piccola gastronomia con le associazioni del territorio.

Un container verde, immerso in un canneto, è arrivato nei giorni scorsi in piazza: si aprirà la sera e si riempirà delle voci e dei suoni della piazza. Un’osteria di cartapesta e ferro allestita dalla scuola Arti e mestieri e Primola Cotignola ospiterà un set fotografico con la polaroid del club Foto amatori di Cotignola, che sarà a disposizione di tutti per un «selfie di Natale». Chi condividerà la foto e riceverà più like vincerà un buono acquisto da spendere nei negozi di Cotignola.

Venerdì 17 dicembre dalle 19 i Musicanti improvvisi apriranno la prima serata ricreando l’atmosfera delle storiche osterie cotignolesi.

Sabato 18 dicembre alle 16 alla collegiata di Santo Stefano, la preghiera di Natale con scambio di auguri a cura dell’asilo infantile “Carlo Maria Spada”. Dalle 19 la festa continuerà in piazza con l’orchestrina Vico Vecchio.

Domenica 19 dicembre dalle 11.30 si potrà pranzare con i cappelletti in brodo e al ragù della società ciclistica Cotignolese, anche da asporto. Si proseguirà alle 14.30 con l’esibizione di bici da corsa e mountain bike. Alle 17.30 alla collegiata di Santo Stefano il tradizionale “Tripudio natalizio” con la partecipazione del coro Alea di Cotignola e il coro Henry Dunant di Lugo, diretti dal maestro Alba Tasselli. Al violoncello Andrea Abategiovanni. In piazza gli stand mangerecci delle associazioni apriranno alle 19 con la pizza fritta e le patatine del Coyote, i cappelletti della ciclistica Cotignolese, le castagne e il vin brulè degli Alpini e i dolci del motoclub “I Leoni”.

Le iniziative proseguiranno poi mercoledì 22 dicembre sempre in piazza Vittorio Emanuele II a partire dalle 18 con la ginnastica natalizia dei bambini che frequentano i corsi dell’associazione Acropolis. Alle 19.30 invece sarà la volta della scuola per l’infanzia “Il Cantastorie” con “Natale insieme con gioia e allegria” e alle 20.30 alla collegiata di Santo Stefano le esibizioni musicali degli alunni delle classi quinte della scuola elementare e di alcune classi della scuola media.

Giovedì 6 gennaio le feste inizieranno alle 14.30 con una giornata tutta dedicata ai bambini: “La Befana vien di giorno coi bambini tutti intorno”, un percorso ludico di giochi in legno per le vie del centro con cui ogni bambino potrà riscoprire vecchie usanze. Distribuzione della calza della befana a tutti i bambini e cioccolata in tazza per tutti. Iniziative a cura di Cotignola Invita e Pro loco Cotignola. Pizza e patatine fritte a cura dell’associazione Coyote.

La partecipazione agli eventi è vincolata all’esibizione del green pass rafforzato.

Il calendario è realizzato con il patrocinio e contributo del Comune di Cotignola. Per ulteriori informazioni, contattare Acropolis via Whatsapp al 348 9000092, oppure l’Urp del Comune di Cotignola allo 0545 908826.