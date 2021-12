Bagnacavallo. Il programma delle festività al Cinema di Palazzo Vecchio

È un programma di proiezioni intenso quello che la rassegna Cinema Palazzo Vecchio di Bagnacavallo in piazza della Libertà propone in attesa e in occasione delle festività. Si parte nel fine settimana con “The French Dispatch” di Wes Anderson (17, 18 e 19 dicembre), per proseguire poi con “Ghostbusters: Legacy” di Jason Reitman (24, 26 e 27 dicembre) e “Io sono Babbo Natale” di Edoardo Falcone con Gigi Proietti nella sua ultima intepretazione cinematografica (28, 29 e 30 dicembre).

Il 2022 prenderà il via con “Un anno con Salinger” di Philippe Falardeau, in programmazione per quattro serate dal 6 al 9 gennaio. La rassegna Cinema di Palazzo Vecchio è curata per il Comune dal Cinecircolo Fuoriquadro.

Biglietti: 6 euro (intero) e 5 euro (ridotto under 14, over 65, studenti universitari).

Biglietti film Nexo Digital: 10 euro (intero) e 8 euro (ridotto secondo disposizioni Nexo Digital).

Le proiezioni iniziano alle 21. Obbligatori Green pass rafforzato e mascherina.