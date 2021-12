“Per Lei e per Tutti. Appunti su Dante e sull’Amore”, Davide Rondoni conclude il ciclo di conferenze su Dante di Tessere del 900

Venerdì 17 dicembre alle ore 18.30 al Salone dei Mosaici di Ravenna in Piazza Kennedy (ingresso da via IX Febbraio) conferenza di Davide Rondoni dal titolo “Per Lei e per Tutti. Appunti su Dante e sull’Amore”. Non poteva che essere un poeta, Davide Rondoni, a concludere il ciclo di conferenze organizzato da Tessere del 900 nel centenario dantesco sull’influsso che il Sommo Poeta ha avuto sull’arte, la cultura, l’architettura, la politica del ‘900.

Davide Rondoni punta dritto al cuore della Commedia. Cioè al cuore dell’amore, per una lettura di Dante priva di orpelli e di cascami letterari. Una lettura che brucia insieme al suo autore. Un viaggio al seguito di grandi maestri e con le invenzioni di una lettura poetica che spesso illumina e apre visioni. Intorno ad alcune delle più vive questioni dantesche il percorso del libro procede senza evitare nomi e problemi del contemporaneo e senza chiusure ideologiche. Il confronto con Guinizelli, con Brunetto, l’incontro di nuovo con Beatrice, i beati che desiderano il proprio corpo, la preghiera alla Vergine: alcuni dei momenti più celebri e altri passaggi quasi invisibili sono guardati da Rondoni con la passione feroce e gentile del poeta che sta imparando e scoprendo qualcosa che cambia la vita. Qualcosa che arde ma non finisce nel più bel libro di poesia di tutti i tempi.

Davide Rondoni (Forlì 1964), poeta e scrittore, ha pubblicato volumi di poesia, tra cui Il bar del tempo (1999), Avrebbe amato chiunque (2003), Apocalisse amore (2008), Rimbambimenti (2010), La natura del bastardo (2016), con i quali ha vinto alcuni tra i maggiori premi di poesia. È tradotto in vari paesi del mondo. Collabora con programmi di poesia e cultura in radio e tv ed è editorialista per alcuni quotidiani. Ha fondato il Centro di Poesia contemporanea dell’Università di Bologna e la rivista “clanDestino”. È autore di teatro e traduttore. Il libro Per lei e per tutti. Appunti su Dante. E sull’Amore. (2018) è edito da CartaCanta.