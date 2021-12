Venerdì 17 e sabato 18 dicembre i saggi della Scuola di Musica Malerbi di Lugo

La Scuola di Musica Malerbi porge gli auguri di buone feste a tutta la città con i tradizionali saggi di Natale in cui gli allievi, dai più piccoli ai più grandi, si esibiranno in tanti generi musicali diversi, dalla classica alla musica moderna fino alla musica per bambini. Si comincia venerdì 17 dicembre alle ore 20.30 presso le ex Pescherie della Rocca con gli allievi di musica moderna che presenteranno al pubblico le ultime novità della scuola. Per questo motivo il percorso espositivo di Franco Donati non sarà visitabile nel pomeriggio di venerdì.

In primo piano i due nuovi cori pop di Veronica Nigro, uno per i grandi ed uno per i più piccoli, nati lo scorso ottobre con l’intento di avvicinare ed unire gli appassionati di musica e del canto. Sarà poi la volta delle rock band seguite da Stefano Ricci che, accanto a quelle degli allievi più grandi, farà debuttare il nuovo gruppo formato da giovanissimi che si cimenteranno in Purple Haze di Jimi Hendrix e Come Together dei Beatles. La serata si concluderà all’insegna della voce con gli allievi di canto pop che, accompagnati al pianoforte dal prof. Fabio Biffi, proporranno una carrellata musicale di grandi successi tra cui Hallelujah di Leonard Cohen, Fix You dei Coldplay e Memory dal musical Cats di Andrew Lloyd Webber.

Sabato 18 dicembre si cambia genere e sarà la Chiesa del Suffragio ad accogliere i due appuntamenti di musica classica.

Alle 16.30 i piccoli allievi di quattro e cinque anni della classe di propedeutica di Andrea Lama che, giocando con i vari elementi della musica, metteranno in scena lo spettacolo “Abete e Pino, la vera storia dell’albero di Natale”. Sarà poi la volta dell’Orchestra Malerbi che, dopo un lungo periodo di sospensione delle attività dovuto al covid, tornerà ad esibirsi sotto la guida del prof. Giovanni Garavini proponendo musiche di Strauss, Pachelbel e i tanto attesi brani natalizi. Alle 20.30 ci sarà un appuntamento interamente dedicato al pianoforte con l’esibizione dei ragazzi della classe del prof. Mauro Minguzzi, molti dei quali vincitori di concorsi nazionali ed internazionali, che proporranno musiche di Bach, Chopin, Schumann e Prokoffiev.

In questo periodo così complicato la Scuola di Musica Malerbi con questi concerti vuole dare un segnale positivo a tutta la cittadinanza facendo sentire la propria presenza con tante attività e proposte a testimonianza della voglia di suonare e di stare insieme che tutti gli allievi hanno conservato nonostante la pandemia.

Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero ed occorre prenotazione e super green pass.

Per informazioni: 0545.38540 / malerbi@comune.lugo.ra.it / www.scuolamalerbi.com