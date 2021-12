Natale Ritrovato a Lugo, ultimo weekend per i Mercatini e la Fiera di Natale

Il Natale Ritrovato, il cartellone di appuntamenti natalizi del Comune di Lugo prosegue anche in questo fine settimana con vari appuntamenti.

Ultimo sabato 18 dicembre, per i Mercatini di Natale presso le logge del Pavaglione e ultima domenica, 19 dicembre, per la Fiera di Natale nel centro storico che, con 73 attività presenti, si conferma come uno dei mercati più attrattivi del territorio.

Prosegue anche il programma nelle frazioni. Domenica 19 dicembre, a San Lorenzo, alle 14 apertura delle botteghe dell’antico villaggio davanti alla chiesa e alle 15 recita dei bambini della scuola dell’infanzia Paritaria con rappresentazione della Vita nel presepe dei bambini del catechismo. A seguire Babbo Natale porterà un piccolo regalo a tutti i bambini presenti e poi ristoro per tutti. Si accede all’area con il green pass e indossando la mascherina. Il pomeriggio è organizzato grazie alla collaborazione attiva delle associazioni Acli, SanLorenzo mipiace, SanLorenzando, Asd Lectron oltre alla Consulta San Lorenzo e Cà di Lugo.

Nel Pavaglione lo spirito del Natale Ritrovato è sempre garantito dalla presenza della pista di pattinaggio sul ghiaccio (fino al 16 gennaio 2022) e dalla musica in filodiffusione sotto le logge.

Programma completo sul sito del Comune di Lugo.