Sono iniziate oggi, sabato 18 dicembre, le video proiezioni di Ravenna in luce – Visioni di Eterno®, la rassegna promossa dall’Assessorato al Turismo del Comune di Ravenna, a cura di Andrea Bernabini – Neo Visual Project, quest’anno sulle basiliche di San Vitale e San Francesco. In tanti si sono raccolti nel centro storico per osservare questo magico momento.

Tutte le sere dalle 17.30 alle 22 fino al 9 gennaio sulla basilica di San Vitale verrà proiettato nuovamente Visioni di Eterno ® – Il Dono dell’Imperatrice, in omaggio all’ispirazione che i mosaici hanno donato nel corso del tempo: concept and director Andrea Bernabini; visual 3D Sara Caliumi e Roberto Costantino; music designer Davide Lavia, Agnus Dei di Luisa Cottifogli e Gabriele Bombardini.

Foto 3 di 7













Dalle 18.30 alle 22, sempre fino al 9 gennaio, sarà visibile sulla facciata della basilica di San Francesco la nuova proposta dedicata a Dante nell’anno delle celebrazioni dal settecentenario dalla morte, La Luce delle parole: concept and director Andrea Bernabini e visual artist Matteo Bevilacqua. Gli stessi endecasillabi che illuminano le strade di Ravenna diventeranno i protagonisti del videomapping sulla basilica: una commistione di parole e immagini a mosaico che Dante sicuramente ha visto nel suo soggiorno a Ravenna.